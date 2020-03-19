Yiyip içip sarhoş oldular

Tüm dünyada koronavirüs vaka sayısı 200 bini aşarken, insanlar mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaya çalışıyor. Bu durumu fırsat bilen bir fil sürüsü 30 kiloluk mısır şarabı içerek sarhoş oldu.

Çin’de koronavirüs vaka sayılarındaki artış neredeyse durma noktasına gelirken, hala birçok bölgede insanlar evlerinden çıkmıyor. Çin’in Yunnan bölgesinde kendilerini eve kapatan sakinlerin tarım arazileri ise filler için bir fırsat haline geldi.

İngiliz Mirror’un haberine göre, Yunnan bölgesinde insanların kendilerini eve kapatmasını fırsat bilen 14 kişilik fil sürüsü yiyecek bulmak için köye indi. Daha sonra bir çay bahçesine giren fil sürüsü 30 kiloluk mısırı şarabını içti. Fillerin mısır şarabının etkisiyle sarhoş olduğu ve çay bahçesinde uyuyakaldıkları görüldü.

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