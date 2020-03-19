Yeni küresel lidere hazır olun

Koronavirüs Çin’i vurduğunda pek de önemsemedik. Çin’deki insanların ölümü, cep telefonumuza veya bilgisayarımıza düşen bir haberden ibaretti. Çin’in bize çok uzak olduğunu düşünüyorduk ve bu nedenle de rahattık. Oysa, yanıldığımız nokta da bu idi. Küreselleşmenin ve teknolojinin gelişmesi ile mesafeler o kadar kısalmış, insanlar o kadar iç içe geçmişti ki… Biz bunu zamanında kavrayamadık.
Koronavirüs Çin’i vurduğunda Amerikalısı, Fransızı, İtalyanı, Almanı rehavet içinde idi. Buna biz Türkleri de eklememiz gerekir. Çin’in bu virüsle nasıl mücadele ettiğini, Güney Kore’nin bu mücadelede nasıl başarılı olduğunu anlamak ihtiyacını duymadık ve hazırlık yapmadık. Şimdi, biz dahil bütün Batı bunun bedelini ödemektedir.
SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE GÜVENLİK MESELESİDİR
Daha önce de ifade etmiştim. Salgın hastalıkla mücadele bir güvenlik meselesidir. Bu nedenle de önceden hazırlanmış bir mücadele stratejisi gerektirir. Sadece bizim değil, Batı ülkelerinin çoğunun salgın hastalıkla mücadele için stratejisi olmadığı ortaya çıktı. Biz bu mücadelede artık kriz yönetimi dönemindeyiz.
BU MÜCADELEDE GÜNEY KORE NEDEN BAŞARILI İTALYA NEDEN BAŞARISIZ
Meseleyi basite indirgeyelim. Önümüzde Güney Kore gibi bir iyi ve bir de İtalya gibi kötü bir örnek var. Yetkili olsam, içinde bulunduğumuz bu kriz döneminde, kriter olarak Güney Kore ve İtalya örneklerini kullanır ve şu sorulara cevaplar arardım;
-Güney Kore’yi bu mücadelede başarılı kılan tedbirler nelerdir? Biz bugüne kadar bu tedbirlerin hangilerini uyguladık? Uygulamamız gerekirken uygulamadığımız tedbirler nelerdir ve bu tedbirleri bundan sonra nasıl uygulayabiliriz?
-İtalya’yı bu mücadelede başarısız kılan ihmaller nelerdir? Biz bu ihmallerden hangi dersleri çıkarıp kriz yönetiminde dikkate alabiliriz?
BU MÜCADELEDE DEVLETİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ OLMALIDIR
Koronavirüs çok ciddi bir düşmandır.
Bu virüs, bireylere saldırdığı gibi devletlere de saldırmaktadır.
Bu nedenle de bu virüs ile mücadeledeki başarı veya başarısızlık, ekonomik ve finansal yapılarına ve güçlerine bağlı olarak devletlerin gelecekteki yerlerini belirleme ve jeopolitik dengeleri etkileme olasılığı vardır.
Bireyin koronavirüs ile mücadelesinde, uzmanların ifadesine göre, güçlü bağışıklık sisteminin büyük bir önemi vardır. Bu virüs ile mücadelede, devletin bağışıklık sistemi de çok önemlidir.
Ekonomik ve finansal yapısı ve gücü, devletin bağışıklık sisteminin önemli bir göstergesidir. Çünkü, virüsle mücadele, ekonomiyi sarsacak sosyal tedbirleri gerektirir. İşte bu nedenle devletler ekonomik-finansal tedbirler paketleri açıklayarak, bu mücadelede bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışmaktadırlar.
ABD BORSALARI ÇÖKTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, dün Amerikan devletinin, virüsle mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmek amacı ile yeni bir tedbirler paketi açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, ABD borsaları çöktü, petrolün varili yirmi 25 dolara düştü.
Yani, Trump’ın virüsle mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmek için aldığı tedbirler, virüse yenik düştü.
Türkiye’de dün açıklanan tedbirlerin, koronavirüsle mücadelede devletin bağışıklık sistemini ne kadar güçlendireceğini zaman gösterecektir.
Meselenin jeopolitik boyutuna gelince;
Sadece bir örnekle koronavirüsün jeopolitik üzerine olası etkilerini değerlendirelim;
Dün, Foreign Affairs’de Kurt M.Campell ve Rush Doshi imzası ile yayımlanan “The Coronavirus Could Reshape Global Order” (Koronavirüs Dünya Düzenini Yeniden Şekillendirebilir) başlıklı makalede, bu virüs ile mücadelede, ABD’nin çok hata yaptığı, yetersiz kaldığı; Çin’in ise başarılı mücadelesini fırsata dönüştürerek küresel liderlik istikametinde dengeleri kendi lehine değiştirmeye çalışabileceği ifade edilmektedir…
Daha önce de ifade ettiğim ve bu makale de doğruladığı gibi, koronavirüsün dünya tarihinde yeni bir sayfa açma, küresel ve bölgesel jeopolitiği etkileme olasılığı vardır…
SON SÖZ:
Koronavirüs ile mücadele artık kapsamlı bir kriz yönetimi meselesidir ve bu mücadelede başarı için, bireyler gibi devletin bağışıklık sisteminin de güçlü tutulması gerekmektedir.
Nejat Eslen
Odatv.com
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