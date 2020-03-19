Yeni küresel lidere hazır olun

Koronavirüs Çin’i vurduğunda pek de önemsemedik. Çin’deki insanların ölümü, cep telefonumuza veya bilgisayarımıza düşen bir haberden ibaretti. Çin’in bize çok uzak olduğunu düşünüyorduk ve bu nedenle de rahattık. Oysa, yanıldığımız nokta da bu idi. Küreselleşmenin ve teknolojinin gelişmesi ile mesafeler o kadar kısalmış, insanlar o kadar iç içe geçmişti ki… Biz bunu zamanında kavrayamadık.

Koronavirüs Çin’i vurduğunda Amerikalısı, Fransızı, İtalyanı, Almanı rehavet içinde idi. Buna biz Türkleri de eklememiz gerekir. Çin’in bu virüsle nasıl mücadele ettiğini, Güney Kore’nin bu mücadelede nasıl başarılı olduğunu anlamak ihtiyacını duymadık ve hazırlık yapmadık. Şimdi, biz dahil bütün Batı bunun bedelini ödemektedir.

SALGIN HASTALIKLA MÜCADELE GÜVENLİK MESELESİDİR

Daha önce de ifade etmiştim. Salgın hastalıkla mücadele bir güvenlik meselesidir. Bu nedenle de önceden hazırlanmış bir mücadele stratejisi gerektirir. Sadece bizim değil, Batı ülkelerinin çoğunun salgın hastalıkla mücadele için stratejisi olmadığı ortaya çıktı. Biz bu mücadelede artık kriz yönetimi dönemindeyiz.

BU MÜCADELEDE GÜNEY KORE NEDEN BAŞARILI İTALYA NEDEN BAŞARISIZ

Meseleyi basite indirgeyelim. Önümüzde Güney Kore gibi bir iyi ve bir de İtalya gibi kötü bir örnek var. Yetkili olsam, içinde bulunduğumuz bu kriz döneminde, kriter olarak Güney Kore ve İtalya örneklerini kullanır ve şu sorulara cevaplar arardım;