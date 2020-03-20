20 MART 2020 CUMA | Mobil Uygulamalar

Yalın ve Sıla'dan karantina düeti

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ve ölümlerin ortaya çıkmasının ardından hükümetin önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı...

Yalın ve Sıla'dan karantina düeti

 

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ve ölümlerin ortaya çıkmasının ardından hükümetin önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı.

Vaka sayılarının artmaması adına sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye hashtagi ile kampanya başlatılarak zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.

Ünlüler de bu kampanyaya destek vererek kendilerini karantinaya aldı.

Evlerinde karantina altında olan Sıla ve Yalın,  bir sosyal medya uygulamasından yaptıkları canlı yayınla düet gerçekleştirdi.

İşte o anlar:

Odatv.com


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