Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ceyhan anlattı: Virüsün yayılması ne zaman duracak

Radyo Trafik ortak yayınında Radyo Trafik Ankara Yayın Sorumlusu Elvan Palaşoğlu’ya konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronovirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün damlacık yoluyla bulaştığının altını çizen Ceyhan, “Koronavirüste güvenli mesafe bir buçuk metre. Daha sık bulaşma şekli temasla oluyor. Masa üzeri, kapı kolu gibi ortak kullanılan yüzeylere yerleşen virüs temasla ele geçip, ağız, göz ve burnumuza dokunmamızla bulaşıyor.” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ ÖNLEMLER YETERLİ Mİ

Prof. Dr. Ceyhan salgın hastalıklarda tespitin önemine vurgu yaparak, “Her ülke kendi çapında önlemler alıyor. Tespit edemediğimiz kaynaklarda önlem alamıyoruz. Sınırları kapatıp uçuşları yasaklıyoruz, okullar kapatılıyor. İş yerlerini kapatmak gerekiyor. Kalabalık yerlere gitmemek de önlemlerin başında geliyor. Bunu bir savaş gibi düşünün. Savaşın ilk cephesinde başarılı olduk. İlk vakamızı bir süre sonra gördük. İkinci cephedeki savaş çok önemli. İlk cephedeki savaşı devlet veriyor. İkinci cephede kurumlar ve medya var. Ortak bir stratejiyle virüsle savaşmalıyız.” şeklinde konuştu.

COVİD-19 İLE GRİBİ AYIRAN BELİRTİLER

Gelen bir soru üzerine, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan grip ile koronavirüs vakasını ayıran temel bir belirtinin olmadığını bildirdi. Koronavirüsün ancak test yoluyla belirlenebildiğini kaydeden Ceyhan, “Testte de bir sorun var. Polikliniklere ateş ve öksürükle başvuruluyor. Bütün bu şikâyetle gelenlere test yapmak olanaksız. Test kitini yeterli düzeyde bulmak mümkün değil. Aynı sıkıntıyı ABD ve Avrupa ülkeleri de yaşıyor. Bir sınırlama koymak lazım.” ifadelerini kullandı.

“1 YILDAN ÖNCE AŞI OLMAZ”