Umreciler doktorları ikiye böldü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde görevli Uz. Dr. Güle Çınar’ın sosyal medya üzerinde yayılan videosu tartışılmaya devam ediyor.

Uz. Dr. Güle Çınar, sosyal medyada yayımlanan videosunda, koronavirüsle ilgili kurum içi toplantıda yaptığı konuşmasında vaka sayısının bini aştığını söylemişti. “İtalya olmamayı umuyoruz” diyen Çınar, koronavirüsle mücadelenin başlarda iyi gittiğini fakat Umre’den gelenlerle vaka sayısının arttığını dile getirmişti.

ÖZÜR MEKTUBU YAYIMLANDI

Ankara Üniversitesi, bugün sosyal medyada yayılan videodaki konuşmasında resmî verilerin aksine vaka sayısının binleri bulduğunu söyleyen enfeksiyon uzmanı Güle Çınar'ın özür dilediği mektubunu yayınladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği'nce yapılan açıklamada "Bugün sosyal medyada dolaşan Hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G. Çınar'ın açıklaması ektedir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup gerekli uyarılar yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. Öte yandan söz konusu videoyu çekenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı açıklandı.

İSTANBUL TABİP ODASI’NDAN DESTEK

İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabından Dr. Güle Çınar’a destek veren bir açıklama paylaştı. #DrGüleÇınarınYanındayız etiketiyle yapılan açıklamada, “Hipokrat yeminine sadık kalarak günlerdir gece gündüz çalışan, koşturan, meslektaşımızın yanındayız. Özür dileyecekler varsa, bu yazıyı yazdırıp, servis edenlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, sosyal medyada #DrGüleÇınarınYanındayız etiketiyle paylaşımlarda bulunulurken, Dr. Güle Çınar’a çok sayıda destek mesajı verildi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ DE DESTEK VERDİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri, yayınladıkları destek mesajında, Dr. Güle Çınar’ın, söz konusu konuşmasının belli bir bölümü kesilerek sosyal medyada servis edilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamda, Güle Çınar’ın konuşmasının belli bir bölümünün sosyal medyada kasıtlı olarak servis edildiği gelen tepkiler üzerine Güle Çınar’ın özür dilemesinin doğru olmadığı dile getirildi.

Güle Çınar’ın gece gündüz demeden çalıştığı ve yüzlerce hastanın kurtulmasında katkısı olduğu belirtilirken “Emeklerin için sana minnettarız” sözleriyle açıklamaya son verildi.

Odatv.com