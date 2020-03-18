Twitter'dan duyurdu... Kapatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile kuzey sınırının karşılıklı anlaşmalı olarak geçici süreyle kapatılacağını duyurdu.

ABD ile Kanada sınırı, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde karşılıklı anlaşma ile kapatılıyor.

​Kararı duyuran ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki sınırın karşılıklı anlaşmalı olarak geçici süreyle kapatılacağını açıkladı. Trump, "Karşılıklı rıza çerçevesinde, Kanada ile olan kuzey sınırımızı zaruri olmayan geçişlere geçici olarak kapatacağız. Bu durumdan iki ülke arasındaki ticaret etkilenmeyecek. Detaylar yakında" ifadesini kullandı.

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