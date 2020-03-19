Türkiye sağlıkçılarını alkışlıyor

Türkiye yeni tip koronavirüsle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsam mücadelenin en ön saflarında bulunan birçok sağlıkçı da virüs kaptı.

Öyle ki virüs kapan sağlıkçıların tedavi görüp iyileştikten sonra bile işlerine devam edip virüslü insanlara müdahele ettikleri belirtiliyor.

Bu kapsamda Türkiye de sağlıkçılara bugün saat 21.00'de balkonlara çıkarak alkışlarla moral ve destek vermek adına harekete geçti.

Türkiye'nin dört bir yerinden gelen görüntülerde vatandaşların balkonlara çıkarak uzun süre alkışladığı görülüyor.

İşte o görüntüler: