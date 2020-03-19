Biz bu günleri bakın nasıl yaşamışız

Dünya ve Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün bu mücadele kapsamında destek paketi açıkladı. Dünyayı saran salgın hastalıkların bu denli artması ise geçmiş yıllardaki domuz gribini hatırlatıyor.

Peki, o dönemleri Türkiye nasıl yaşadı?

Bugünlere benzeyen o günleri Türkiye'nin fenomen dizilerinden Avrupa Yakası işlemişti.

Filmin başrol karakterlerinden, Engin Günaydın’ın canlandırdığı Burhan Altıntop’un, domuz gribine yakalanma korkusu hatırlatılan dizide, sonrasında gelişen olaylar adeta bugüne ışık tutar nitelikteydi...

Bu sahneler sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.