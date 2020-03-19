Şifreyi çözebildiniz mi?

Bugünlerde Corona virüsü (COV 19) yazmayanı dövüyorlar!

Bugünlerde Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun tutuklanmasını yazanı da dövüyorlar!

Bu tutuklama sıradan olay mı? Tek cümle vardı haberlerde; “FETÖ'den tutuklandı.” Örgütün bazı isimleriyle telefon görüşmesi yaptığı yazıldı. Başka bilgi yok…

Bu Azeri işadamıyla tanışmam… FETÖ ile ilişkisi var mı bilmem…

Okuduklarımdan anladığım şu:

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin 500 milyarderi arasında gösterilen bir işadamı. Kişisel serveti bir buçuk milyar dolar…

Asıl işi petrol taşımacılığı; 129 tankeri vardı. Rusya petrolünün yarısını taşıyordu! En büyük müşterisi BP idi…

21 ülkede ofisi olan üç milyar dolarlık “Palmali” şirketler grubunun patronuydu…

Trump'ın başkanlık yemin törenine davet edilen işadamından bahsediyoruz. İstanbul'da Trump Tower gökdeleni açıldığında ilk müşterisi olup sekiz daireyi satın almasının davet edilmesinde etkisi var mıydı? Sanmam. Küçük iş bunlar!

Neler almadı ki Türkiye'den:

Örneğin, Tekfen'in yarısına 520 milyon dolar vererek sahip oldu.

Örneğin, Yalıkavak'taki marinayı 42 milyon dolara kiraladı. Genel müdürü Tolga Ağar idi. Babası Mehmet Ağar'ı da bir şirketinin başına getirdi…

HSBC Bank'ın bulunduğu Levent'teki binayı satın aldı. Edition Hotel yaptı; içinde dünyaca tanının restoran Cipriani ve jet sosyete kulübü Billionaire Club bulunan bina o dönem pek popülerdi.

FETÖ bu işlerin neresindeydi?

Ya da bu işler içinde başka birileri mi vardı?

KİM BU ADAM

Yıl, 1968. Bakü'de doğdu.

Babası liman işçisi, annesi ev hanımıydı. Üç kızdan sonra aileye katılan ilk erkek çocuktu, tam dokuz kardeş oldular.

Babasının mesleği sebebiyle denize sevdalıydı. Askeri okula gitti; Bakü Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Sovyetler Birliği dağılınca ordudan ayrılıp bir buçuk yıl gemilerde çalıştı. Ve 1992'de üç ortaklı 150 tonluk balıkçı teknesi kiralayarak nakliyat işine girdi. Ardından bir kuru yük gemisi de alıp kereste taşımacılığına başladı…

Bazı Türkler ile ortak oldu; Erdoğan ailesinin şirketi BMZ Denizcilik ile ticaret yaptı. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Malta tartışmalarında adı geçti.

Kitap olur hayatı…

28 bin işçisi olan dünyanın en büyük beş denizcilik şirketinden biri gösterilen Palmali'nin patronu söz konusu olan kişi…

Yıl, 2006. Türk vatandaşlığına kabul edildi.

Türk medyasında gün geçmiyordu ki hakkında haber çıkmasın:

-Mübariz, karakol yaptırdı.

-Mübariz, Mehmetçik Vakfı'na büyük bağış yaptı.

-Mübariz, şehit ailelerine sahip çıktı.

Türk medyasının kahramanıydı. Şaşırdığım bugün hepsinin suskunluğa bürünmesi!

Neler oluyor? Mübariz gerçekten FETÖ üyesi mi?

Instagram hesabına girdim, çok şaşırdım:

“RÖVNEK- ANAR EFENDİLER”

Instagram hesabında Fethullah Gülen'e hakaret eden paylaşımları var. Samimi görüşleri de olabilir, “örtü” de olabilir. Fakat kimi paylaşımları çok ilginç; örneğin…

12 Şubat 2020 tarihli yazısı şu:

-“(…) Sizin yolunuz hırsızlık, halkın cebine girmek. Siz yanlışlıkla seçilip koltuk verilenlersiniz. Amma alacaklar hepinizden. Teker teker soracaklar, ben görmesem eminlikle diyebilirim ki, halkım görecek. Size kızmıram, kendime kızıyorum ki sizin yanıma sızmanıza göz yumdum. Güvenip adam yerine koydum ve sizin kim olduğunuzu dediğim zaman düşman oldunuz. Madam ki ilk ateşi açtınız. Şimdi siz düşünün. Elimdeki dosyaları yaymaya başlayacağım. Senelerce halktan ne çaldınız, hepsini buldum, banka hesaplarınıza, FETÖ deyilen puşta ne kadar para yedirdiniz, hepsi deşifre olacak. Benim istersem nerelere kadar ulaşacağımı kim bilmese de siz biliyorsunuz. Herkes Türkiye'den kaçanda ben tüm yatırımımı buraya yaptım. Benim Türkiye'ye de, Türk Adaletine de saygım sonsuz. Sona kadar sizinle savaşacağım ve sizin kirli tüm çamaşırlarınızı gözler önüne sereceğim. Bana karşı komplonuz sonunuz olacak Rövnek ve Anar efendiler…”

Şifreyi çözebildiniz mi?

“Anar” kim bir tahminim var! Ama “Rövnek” kim çıkaramadım…

Neyin çatışması bu?

Mübariz FETÖ ise, bunca yıl niye kaçıp gitmedi?

Odatv'yi kapattılar…

Barışları hapse attılar…

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