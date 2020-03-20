Salgın anketinden ne çıktı

NG Araştırma, korona virüsü ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Yapılan ankette dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta korona virüsünün Türkiye'de ilk kez görülmesinin ardından NG Araştırma Şirketi konuyla ilgili anket yaptı.

Ankette vatandaşların korona virüs hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu, korunmak için ne tür yöntemlere başvurdukları araştırıldı.

SOSYAL MEDYA VE TELEVİZYONDAN TAKİP EDİLİYOR

Milliyet'in aktardığı habere göre, NG Araştırma'nın 10-14 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete, 18 yaş üstü 2 bin 397 kişi online olarak katıldı. Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 64'ü korona virüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35’i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre korona virüs vakaları ile ilgili bilgiyi vatandaşlar televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Bu kapsamda korona virüs ile ilgili gündemi katılımcıların yüzde 63’ü televizyondan, yüzde 60’ı sosyal medya kanallarından takip ediyor.