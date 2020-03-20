Salgın anketinden ne çıktı

NG Araştırma, korona virüsü ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Yapılan ankette dikkat çeken veriler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta korona virüsünün Türkiye'de ilk kez görülmesinin ardından NG Araştırma Şirketi konuyla ilgili anket yaptı.
Ankette vatandaşların korona virüs hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu, korunmak için ne tür yöntemlere başvurdukları araştırıldı.
SOSYAL MEDYA VE TELEVİZYONDAN TAKİP EDİLİYOR
Milliyet'in aktardığı habere göre, NG Araştırma'nın 10-14 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete, 18 yaş üstü 2 bin 397 kişi online olarak katıldı. Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 64'ü korona virüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35’i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti.
Araştırmaya göre korona virüs vakaları ile ilgili bilgiyi vatandaşlar televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Bu kapsamda korona virüs ile ilgili gündemi katılımcıların yüzde 63’ü televizyondan, yüzde 60’ı sosyal medya kanallarından takip ediyor.
Uzman doktor yorumlarını takip edenlerin oranı yüzde 42 olurken çevresindekilerden bilgi alanların oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi.
YÜZDE 96'SI KORONA VİRÜSÜN BELİRTİLERİNİ BİLİYOR
Araştırmaya katılanlara krona virüsün belirtilerini bilip bilmedikleri de soruldu.Katılımcıların yüzde 96’sı korona virüsün belirtilerini bildiğini söyledi.
Ancak her 3 kişiden biri, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan belirtileri tam ve doğru bir şekilde tanımlayabildi. Bu kişilerin haricinde her 3 kişiden 1’i, hastalığın tüm belirtilerinin yanı sıra başka hastalık belirtilerini de ekledi.
Geriye kalan 3’te biri ise hastalık belirtilerini tam olarak bilemedi veya başka hastalık belirtileriyle karıştırdı. Bu da bazı kişilerde bilgi kirliliğinin oluştuğunu gösteriyor. Maske kullanım oranı ise yüzde 28 civarında.
Vatandaşların korona virüse karşı aldığı önlemler de araştırmada yerini alırken, her 10 kişiden 1'i hiçbir önlem almadığını söyledi.
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