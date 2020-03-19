Saadet Partisi'nden Diyanet'e çok sert cuma namazı çıkışı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, pazartesi günü canlı yayında kameralar karşısına geçerek koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildiğini açıkladı. Erbaş, cemaatle namaz kılmak isteyenlere ise cami görevlilerinin izin vermeyeceğini söylemişti.

Diyanet’in kararına rağmen bazı camilerde cemaat karar tepki göstermiş ve tartışma yaşanmıştı.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Milli Gazete yazarı İsmail Hakkı Akkiraz da virüse karşı mücadele sürerken camilerin boş kalmaması gerektiği açıklamasında bulundu.

İsmail Hakkı Akkiraz sosyal medyada “Cuma namazı bir devlet olma namazıdır. Cuma namazını tedbir olsun diye kıldırmamak, en büyük tedbirsizliktir. @DIBAliErbas karar gözen geçirilmelidir. @hasandogan Allah’ın yardımı olmadan hiç bir beladan kurtulamayız. Hastalar tecrit edilerek cuma namazı kılınabilir” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj: