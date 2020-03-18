Adalet Bakanı skandala el koydu

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a Silivri Cezaevi'ne girişte şiddet uygulanmasının kamera görüntüleri bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün talimatıyla Ankara'dan İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na giden müfettişler, Barış Pehlivan'ın da olay anına ilişkin ifadesini aldı.

Gazeteci Pehlivan'a uygulanan şiddetin, saat 22:38:50 - 22:39:10 zaman dilimi arasında yaşandığını kamera görüntülerinden tespit eden Adalet Bakanlığı müfettişleri, idari soruşturma başlattı.

Barış Pehlivan'ın müfettişlere verdiği ayrıntılı ifadede şiddet uygulayan infaz koruma memurunun açık kimliğinin ilgili kamera kayıtlarından tespit edilmesini istedi ve şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç, daha önce Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıkladığı, medyada da yer alan MİT şehidini günler sonra tekrar haber yapılmasından dolayı iki hafta önce tutuklanmıştı.