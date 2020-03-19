Odatv'nin kapatılması Meclis gündeminde

Odatv’ye hukuksuzca erişim engellemesi getirilmesinin yankısı sürüyor.

Sitenin, erişime bütünüyle kapatılmasına, mahkeme kararı olmaksızın, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın İçişleri Bakanı adına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdiği talebin yol açtığı ortaya çıktı.

Emniyetin yazısında, "Odatv isimli internet sitesi üzerinden genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal ettiği…" tespitlerinin yapıldığı ve sitenin bütünüyle erişime engellenmesinin talep edildiği anlaşıldı. Yani Odatv'ye mahkeme kararı olmadan keyfi bir erişim engellemesi getirildiği aktarıldı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bu yazının ardından BTK'nin siteyi kapattığını, mahkemenin de bu kararı onayladığını anımsatarak, hem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bu konuyu sordu.

Çakırözer, “Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır” ifadelerini hatırlatarak, "odatv.co" sitesinin tümüne erişim engeli getirilmesinin ardından, “Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı hedeflere de aykırı değil midir" sorusunu yöneltti.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na ayrı ayrı soru önergesi veren Çakırözer şunları söyledi:

"Bir sitenin haberlerine değil tamamına erişim engeli getirilmesi hem hukuki hem idari skandaldır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nun soyut değerlendirmelerine dayalı bir yazısı ile 2020 Türkiye’sinde bir haber sitesinin tümünün erişime engellemesi basın özgürlüğünü hiçe saymaktır. Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi’nin emsal niteliğindeki kararlarına da açıkça aykırıdır. Çıkardıkları Yargı Paketi ile‘ifade özgürlüğü’ diyerek sitelere erişim engeli getirilmesi zorlaştırılmıştı. Burada kendi çıkardıkları yasalara bile uymadıklarını görüyoruz. Odatv.com adresi için ‘halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği’, ‘toplumda karışıklık çıkardığı’ gibi soyut iddiaların yazılması ve bürokratların soyut iddialarla engelleme kararı uygulaması kabul edilemez. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanması nasıl siyasi bir kararsa, Odatv’nin tümüne yönelik erişim engeli de iktidarın haberden korkusunu gözler önüne seren siyasi bir karardır. Bu yapılanlar ne yasalara ne uluslararası hukuka uymaktadır. Anayasa Mahkemesi, hem wikipedia hem sendika.org sitelerinin tamamına erişim engelini ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ olarak nitelendirdi ve hak ihlali kararı verdi. Odatv de bundan farksızdır."

Çakırözer, hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verilen soru önergesinde, şunları aktardı:

İçişleri Bakanlığı adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından böyle bir yazının hazırlandığı doğru mudur?

Hazırlandıysa amacı nedir, ne zaman ve hangi kurumlara gönderilmiştir? "odatv.co" sitesinin kapatılmasında İçişleri Bakanlığı'nın bir talebi olmuş mudur?

İçişleri Bakanlığı'ın talebiyle bu güne kadar kaç internet sitesi erişime engellenmiş veya kapatılmıştır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belgesi "istihbarat notu" sınıfında mıdır?

Eğer öyle ise mevcut erişim engeli talebi yazısı, nasıl mahkeme kararı gibi değerlendirilerek erişim engeline karar verilmiştir? Yazıda yer aldığı belirtilen ve "Odatv isimli internet sitesi üzerinden genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden" ifadeleri ile anlatılan bölümde, bakanlıkların gazetecilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirme kriterleri nelerdir?

Haberlere ilişkin "genel yayın politikası" ve "teyit-kaynak" ilişkileri değerlendirmeleri neye göre yapılmaktadır?

Bakanlığınızda gazetecilik faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir birim var mıdır?

Yazıda, "odatv.co" adresi için yer aldığı belirtilen "halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal ettiği değerlendirilen içerikleri" ifadelerine ilişkin değerlendirmeler hangi mahkeme kararına dayandırılarak gerçekleştirilmiştir?

Resmi Gazete'de 24.10.2019 tarihinde yayımlanan ve kamuoyunda "Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"nun 36. maddesinde erişim engelli kararları yeniden düzenlenmiştir. Maddede "erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir" hükmü yer almaktadır. Sitenin tümüne erişim engeli için de "Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir" denilmiştir. "odatv.co" sitesinin tümüne yönelik erişim engeli kararına neden olan ihlalin önlenemediği durum nedir?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde "erişim engelleme usulleri, ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır" ifadelerinin yer almasına karşın "odatv.co" sitesinin tümüne erişim engeli getirilmesi Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı hedeflere de aykırı değil mıdır?

Bakanlığınızın "yargı paketi" ile gerçekleştirilen düzenlemelerin yeterince duyurulduğunu ve uygulanabildiğini düşünüyor musunuz? Bakanlığınız mevcut düzenlemeden vazgeçtiğini düşünüyor musunuz?

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