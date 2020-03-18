Ne ABD ne Almanya beklenen haber Çin'den geldi

Dünya ve Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken, virüse karşı etkin bir ilacın olmaması kamuoyunu endişelendiriyor.

İlacın olmaması ve salgının hızla yayılması ölümleri artıracağı endişesini beraberinde getirirken, tüm dünya virüse karşı bir aşının üretilmesi konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Batı’da aşı tedavisi ABD ile Almanya arasında bir bilek güreşine dönerken klinik deneylere başlandığı haberi Çin’den geldi.

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Habertürk TV’de Kübra Par’a yaptığı açıklamalarda Çin’in, koronavirüse karşı etkin bir ilacı ürettiğini açıkladı. Wei aşının da klinik deneylere başladığını aktararak, söz konusu ilaçların hastalar üzerinde 11 gün süren tedavi süresini 4 güne düşürdüğünü belirtti.

Wei, deneylerin bir süre daha süreceğini belirterek çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İşte o açıklamalar: