Ne ABD ne Almanya beklenen haber Çin'den geldi

Dünya ve Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken, virüse karşı etkin bir ilacın olmaması kamuoyunu endişelendiriyor.
İlacın olmaması ve salgının hızla yayılması ölümleri artıracağı endişesini beraberinde getirirken, tüm dünya virüse karşı bir aşının üretilmesi konusunda araştırmalarını sürdürüyor.
Batı’da aşı tedavisi ABD ile Almanya arasında bir bilek güreşine dönerken klinik deneylere başlandığı haberi Çin’den geldi.
Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Habertürk TV’de Kübra Par’a yaptığı açıklamalarda Çin’in, koronavirüse karşı etkin bir ilacı ürettiğini açıkladı. Wei aşının da klinik deneylere başladığını aktararak, söz konusu ilaçların hastalar üzerinde 11 gün süren tedavi süresini 4 güne düşürdüğünü belirtti.
Wei, deneylerin bir süre daha süreceğini belirterek çalışmaların devam ettiğini aktardı.
İşte o açıklamalar:
BENZER BİR AÇIKLAMA DA DSÖ’DEN
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da yeni tip koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti.
Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Covid-19’a karşı aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.
Ghebreyesus, “Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.
Odatv.com
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