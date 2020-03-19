Mübariz'in özel dünyası

Ana omurgasını petrol taşımacılığının oluşturduğu Palmali Grubu’nun sahibi, Azerbaycan kökenli iş insanı Mübariz Mansimov FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Mansimov’un tutuklanmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

KİM BU RÖVNEK VE ANAR

Mansimov tutuklanmadan bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden Rövnak ve Anar’ın kendisini hedef aldığını iddia ederek bir paylaşım yaptı:

"Mademki, ilk ateşi açtınız. Şimdi siz düşünün. Elimdeki dosyaları yaymağa başlayacağım. Senelerce halktan ne çaldınız, hepsini buldum, banka hesaplarınıza, FETÖ denilen puştana kadar para yedirdiniz, hepsi deşifre olacak. Benim istersem nerelere kadar ulaşacağımı kimse bilmese de siz biliyorsunuz. Ben herkes Türkiye'den kaçarken tüm yatırımımı buraya yaptım. Benim Türkiye'ye de, Türk adaletine de saygım sonsuz. Sonuna kadar sizinle savaşacağım ve sizin tüm kirli çamaşırlarınızı gözler önüne sereceğim. Bana karşı komplonuz sonunuz olacak Rövnek ve Anar efendiler. Bence, bu saatten sonra korkmayın, titreyin. Her şey hukuk çerçevesinde size subut olunacak. Beni sevenler bu hırsızları bol bol paylaşın ki millet kahramanlarını da tanısın."