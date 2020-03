Mübariz'in özel dünyası

Ana omurgasını petrol taşımacılığının oluşturduğu Palmali Grubu’nun sahibi, Azerbaycan kökenli iş insanı Mübariz Mansimov FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Mansimov’un tutuklanmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

KİM BU RÖVNEK VE ANAR

Mansimov tutuklanmadan bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden Rövnak ve Anar’ın kendisini hedef aldığını iddia ederek bir paylaşım yaptı:

"Mademki, ilk ateşi açtınız. Şimdi siz düşünün. Elimdeki dosyaları yaymağa başlayacağım. Senelerce halktan ne çaldınız, hepsini buldum, banka hesaplarınıza, FETÖ denilen puştana kadar para yedirdiniz, hepsi deşifre olacak. Benim istersem nerelere kadar ulaşacağımı kimse bilmese de siz biliyorsunuz. Ben herkes Türkiye'den kaçarken tüm yatırımımı buraya yaptım. Benim Türkiye'ye de, Türk adaletine de saygım sonsuz. Sonuna kadar sizinle savaşacağım ve sizin tüm kirli çamaşırlarınızı gözler önüne sereceğim. Bana karşı komplonuz sonunuz olacak Rövnek ve Anar efendiler. Bence, bu saatten sonra korkmayın, titreyin. Her şey hukuk çerçevesinde size subut olunacak. Beni sevenler bu hırsızları bol bol paylaşın ki millet kahramanlarını da tanısın."

Sosyal medyada Rövnak ve Anar’ın fotoğrafını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte paylaşan Mansimov, “Elimdeki dosyaları yaymağa başlayacağım. Senelerce halktan ne çaldınız, hepsini buldum, banka hesaplarınıza, FETÖ denilen puşta na kadar para yedirdiniz, hepsi deşifre olacak” ifadelerini kullandı.

Mansimov’un bahsettiği Rövnak, Azerbaycan petrol devi SOCAR’ın Başkanı ve Azerbaycan milletvekili Rövnag Abdullayev. Rövnak aynı zamanda Cumhurbaşkanı Aliyev’e yakınlığıyla bilinen biliniyor. Anar ise SOCAR’a bağlı Haritage General Trading şirketinin CEO'su Anar Aliyev...

Mansimov sosyal medyada bir paylaşımın altına yaptığı yorumda ise "Sizi FETÖ'cü şerefsiz sizi. İnsanların düşmanısınız siz de vicdan da yok namus da. Gayrette halkımıza devletimize düşmansınız. Azerbaycan servetini babanızın malı gibi yemeye kalkıyorsunuz onu size yedirmezler. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullanarak SOCAR’ın Başkanı Rövnek’i FETÖ’cü olmakla suçluyordu.

FETÖ’DEN TAKİPSİZLİK

2017 yılında CİMER’e yazılan bir ihbarda Mübariz Mansimov’un FETÖ üyesi olduğu iddia edildi. Bu ihbar sonucu savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde Mansimov’a ait BankAsya hesaplarında artış gözlenmediği, ByLock kullanmadığı, örgütün tepe noktasıyla iletişimi olmadığı ortaya çıktı. Mansimov hakkında Emniyet, MİT ve MASAK raporları da incelenerek takipsizlik kararı verildi.

MÜBARİZ’İN ÖZEL DÜNYASI

Mübariz Mansimov’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımında Küba'daki sosyalist devrimin liderlerinden Che Guevara tasarımlı tişört giymesi başka bir paylaşımında ise bozkurt logosu kullanması dikkat çekti.

Diğer taraftan Mansimov’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile olan fotoğrafları da sosyal medya hesabında bulunuyor.

MANSİMOV AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Mübariz Mansimov bugün cezaevinden gönderdiği bir mektupla açlık grevine başladığını duyurdu.

Mansimov, SOCAR ve Lukoil şirketlerine karşı başlattığı mücadele sonucu kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

İşte Mansimov'un cezaevinden gönderdiği mektup:

''Birkaç aydır, hakkımda tertiplenen büyük bir komplo ile karşı karşıyayım. Beni FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı olmakla suçluyorlar. Bunu tezgahlayan şerefsizler 2017 yılında da aynı suçlamayla beni yıpratmak istediler ama başaramadılar. 2017 yılında hakkımda başlatılan soruşturmada her şeyimi incelediler ve 2019 yılında verilen takipsizlik kararı ile FETÖ/PDY örgütü ile hiçbir ilgim olmadığı belgeleriyle ortaya kondu. Hayatım boyunca Azeri ve Türk halkları için çalıştım. Türk milliyetçiliğim her şeyden önce geldi. Hepinizin bildiği gibi Socar ve Lukoil şirketlerine karşı başlattığım ve İngiltere’de devam eden davalar ve hukuki süreçler mevcut. Her iki davayı da kazanacağımı anladıkları için bu oyunları tezgahlayarak beni yıldırmak, korkutmak ve davalarımdan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bırakın bir iş adamı olmayı, bir ailenin evine sabahın köründe baskın yapıp, 18 yaşındaki kızımın uyurken odasına bile girmeye tenezzül ediyorlar. Benim Allah’tan başka kimseden korkum yok, bunu herkes bilsin. Bana yapılan, hakkımda yürütülen bu düzmece soruşturma her şeyi ile önceden kurgulanmış bir komplodan ibaret. Bunu bana yapanların kim olduklarını biliyorum ve hepsinin nasıl pis işler içinde olduğu tek tek belgeleri ile ortaya çıkacak, buna kimsenin şüphesi olmasın. Hakkımda uygulanan tüm hukuksuzlukları protesto etmek için açlık grevindeyim, yemek yemiyorum su içmiyorum ve ilaçlarımı almıyorum. Yakın bir zamanda ameliyat olmama ve halen tedavim devam etmesine rağmen ve doktorların bu konuda raporları bulunmasına rağmen beni gözaltına alıp 2 gün boyunca tuttular ve şimdi de hiçbir somut gerekçe olmadan tutuklama kararı çıkarıp cezaevine gönderiyorlar. Böyle çirkin bir leke ile yaşamaktansa şerefli bir ölümü seçip kendimi Allah’a teslim ediyorum. Hak ve adalet er geç yerini bulacaktır. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun.”

Odatv.com