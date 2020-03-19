Merkel böyle seslendi: 2. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük sınav

Türkiye’de Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler tartışılmaya devam ederken, Avrupa’nın en büyük ekonomisine ve en kalabalık nüfusuna sahip olan Almanya da, Koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü günlerden geçiyor.
Virüse yakalandığı tespit edilen kişi sayısının 12 bini aştığı, en az 28 kişinin ise virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Köln, Bonn, Düsseldorf gibi şehirleri içeren Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 4 binin üzerinde vakayla salgından en çok etkilenen eyalet oldu.
Televizyonlardan ulusa sesleniş konuşması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “durum ciddi, siz de ciddiye alın” ifadelerini kullandı ve yaşananları Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan beri yüz yüze kaldığı en büyük sınav olarak tanımlayarak “Almanya için 2. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük sınavdan geçiyoruz” dedi.
RKI başkanı Lothar Wieler, virüsün bulaşma hızının azalmaması durumunda Almanya’daki vaka sayısının 2-3 ay içerisinde 10 milyonu bulabileceğini söyledi. Merkel’in de daha önce meclis grup toplantısında virüs ile mücadelenin uzun süreceğini belirttiği, virüsün nüfusun yüzde 60-70’ine bulaşabileceğini söylediği duyurulmuştu.
AB’YE SADECE AB VATANDAŞLARI GİRİŞ YAPABİLECEK
Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamada, en az 30 gün geçerli olacak uygulama kapsamında AB sınırları içerisindeki ülkelere yalnızca AB vatandaşlarının ve AB ülkelerinde uzun süreli oturum hakkına sahip olanların girebileceği duyuruldu. Merkel, kararın uygulanması için Almanya’nın da derhal harekete geçeceğini bildirdi.
ALMANYA KARA SINIRLARINI KAPATTI
Almanya daha önce Avusturya, İsviçre ve Fransa ile kara sınırlarını 16 Mart tarihinden itibaren kapatacağını duyurmuştu. Sadece iş sebebiyle seyahat edenlerin ve mal taşımacılığı yapanların uygulamadan muaf tutulacağı bildirmişti.
OKULLAR VE KREŞLER TATİL EDİLDİ
Üniversite, okul ve kreşler tüm eyaletlerde tatil edilirken, Bavyera eyaletinde üniversiteye giriş sınavlarının da (Abitur) ertelendiği açıklandı. Spor karşılaşmaları ve konserler ülke çapında ertelendi, müze, tiyatro ve kütüphane gibi mekanların yanı sıra barlar ve eğlence merkezleri de kapatıldı.
Pek çok eyalette, kreşlerin kapatılması sebebiyle çocuk sahibi aileler talep etmeleri durumunda izinli sayılacak. Sağlık, basın, gıda gibi kimi iş kollarını kapsayan ve kritik sektörler olarak tanımlanan alanlarda çalışan ebeveynlerin ise talep etmeleri durumunda, çocuklarına kreş hizmeti özel olarak sağlanacak.
MARKETLERE YOĞUN TALEP
Gıda ürünleri satan mağazalar ve eczanelerin açık olacağı belirtilirken, marketlerde oluşan yoğun talep sebebiyle zaman zaman temel gıdalar ve hijyen malzemelerine ulaşmakta sıkıntılar yaşanıyor.
Bazı marketlerin içerisine virüsten korunmak için müşterilerin birbirine en az iki metre mesafede durarak alışverişlerini gerçekleştirmesi tavsiyesinde bulunan uyarılar asıyor.
TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ AZALTILIYOR
Toplu taşıma araçları faaliyetine devam etmesine rağmen özellikle bölgesel trenlerin seferlerinin azaltılacağı açıklandı. Ülkenin iki büyük otobüs firması Flixbus ve Blablabus da ikinci bir duyuruya kadar faaliyetlerini durdurdu.
OTOMOBİL DEVLERİNDEN ÜRETİMİ DURDURMA KARARI
Bir çok işyeri çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirirken, BMW gibi büyük şirketler de üretime ara verdi. Vollkswagen, Audi ve Daimler de daha önce üretimlerinin büyük bir bölümünü durdurduklarını açıklamıştı
SUUDİ ARABİSTAN SEYAHAT YASAĞI KAPSAMINDAKİ ÜLKELERE DAHİL EDİLDİ
Türkiye’de Umre ziyaretinden dönenlerin durumu tartışılırken, Yaklaşık 5 milyon Müslüman nüfusa sahip Almanya 15 Mart tarihinden itibaren Suudi Arabistan’a giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, uygulamanın en iyi ihtimalle Mart ayının sonuna kadar bu şekilde süreceği açıklandı.
Almanya, yurtdışından dönen yolculara şimdilik 14 günlük ev karantinası tavsiye ediyor, kişide virüs tespit edildiği takdirde, karantina tavsiye niteliğinden çıkarılarak zorunlu hale getiriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında “yurtdışına seyahat edenler nasıl doğru davranır” sorusuna cevap olarak, yurtdışından dönen yolcuların mümkünse 14 gün evden çıkmamaları isteniyor. 14 gün içerisinde hastalık belirtilerine rastlandığı takdirde, durumun telefonla bildirildikten sonra bir doktorun ziyaret edilebileceğini ifade ediliyor. Güney Kore, Japonya ve İran’dan Almanya’ya ziyaret edenlerin 30 gün boyunca ulaşılabilir olmak zorunda oldukları belirtilirken, Çin’den Almanya’ya seyahat etmiş olanların seyahat detayları ile ilgili daha fazla bilgi sunmak zorunda oldukları vurgulanıyor.
DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜNE GEÇİCİ OLARAK KISITLAMA
Avrupa’nın salgından en çok etkilenen ülkelerinden biri olan İtalya’ya seyahat edecek olan Almanlar için de bir uyarı yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, dolaşım özgürlüğünün iş ve sağlık ile ilgili seyahatler ve diğer acil durumlar dışında 3 Nisan tarihine kadar sınırlandırıldığını belirterek, zorunlu olmadıkça İtalya’ya seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.
Son bir haftada virüs sebebiyle alınan önlemlerin sayısı hızla artarken, önlemlerin daha da sıkılaşması bekleniyor.
Akın Art / Almanya
Odatv.com