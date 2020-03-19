Merkel böyle seslendi: 2. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük sınav

Türkiye’de Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler tartışılmaya devam ederken, Avrupa’nın en büyük ekonomisine ve en kalabalık nüfusuna sahip olan Almanya da, Koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü günlerden geçiyor.

Virüse yakalandığı tespit edilen kişi sayısının 12 bini aştığı, en az 28 kişinin ise virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Köln, Bonn, Düsseldorf gibi şehirleri içeren Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 4 binin üzerinde vakayla salgından en çok etkilenen eyalet oldu.

Televizyonlardan ulusa sesleniş konuşması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “durum ciddi, siz de ciddiye alın” ifadelerini kullandı ve yaşananları Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan beri yüz yüze kaldığı en büyük sınav olarak tanımlayarak “Almanya için 2. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük sınavdan geçiyoruz” dedi.

RKI başkanı Lothar Wieler, virüsün bulaşma hızının azalmaması durumunda Almanya’daki vaka sayısının 2-3 ay içerisinde 10 milyonu bulabileceğini söyledi. Merkel’in de daha önce meclis grup toplantısında virüs ile mücadelenin uzun süreceğini belirttiği, virüsün nüfusun yüzde 60-70’ine bulaşabileceğini söylediği duyurulmuştu.

AB’YE SADECE AB VATANDAŞLARI GİRİŞ YAPABİLECEK

Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamada, en az 30 gün geçerli olacak uygulama kapsamında AB sınırları içerisindeki ülkelere yalnızca AB vatandaşlarının ve AB ülkelerinde uzun süreli oturum hakkına sahip olanların girebileceği duyuruldu. Merkel, kararın uygulanması için Almanya’nın da derhal harekete geçeceğini bildirdi.