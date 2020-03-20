Mahkumlara virüs affı mı geliyor

AKP, virüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun riski artırdığına dair tartışmalardan dolayı ceza infaz indirimi düzenlemesini Meclis’e getirme kararı aldı.

AKP’nin hukukçuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la önceki gece bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda, AYM’nin iptal riski ve koronavirüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun meydana getireceği riskler tartışıldı.

­Cumhuriyet ve Türkiye gazetelerinde yer alan habere göre kapsam dışı bırakılan altı suçtan (cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar) terör hariç diğerlerine de kademeli bir infaz indiriminin getirilmesinin AYM’nin iptal riskini ortadan kaldıracağı görüşü dile getirildi.

Düzenlemenin kanunlaşmasından sonra cezaevlerindeki tahliyelerin başlamasının virüsün yayılması riskini düşürebileceği gündeme geldi.

Toplantıda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, koronavirüs sebebiyle cezaevlerinde alınan tedbirler hakkında da bilgi verdiği öğrenildi. Gül, her ay iki bin kişinin cezaevine girdiğini, dışardan gelenlerin virüs bulaştırma riskine karşı, ayrı yerde tutulacaklarını söyledi. Buna rağmen, virüs bulaşma riskini dikkate alarak tedbirlerin artırıldığını ifade etti.