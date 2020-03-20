Mahkumlara virüs affı mı geliyor

AKP, virüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun riski artırdığına dair tartışmalardan dolayı ceza infaz indirimi düzenlemesini Meclis’e getirme kararı aldı.
AKP’nin hukukçuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la önceki gece bir toplantı gerçekleştirdi.
Bu toplantıda, AYM’nin iptal riski ve koronavirüs sebebiyle cezaevlerindeki doluluğun meydana getireceği riskler tartışıldı.
Cumhuriyet ve Türkiye gazetelerinde yer alan habere göre kapsam dışı bırakılan altı suçtan (cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar) terör hariç diğerlerine de kademeli bir infaz indiriminin getirilmesinin AYM’nin iptal riskini ortadan kaldıracağı görüşü dile getirildi.
Düzenlemenin kanunlaşmasından sonra cezaevlerindeki tahliyelerin başlamasının virüsün yayılması riskini düşürebileceği gündeme geldi.
Toplantıda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, koronavirüs sebebiyle cezaevlerinde alınan tedbirler hakkında da bilgi verdiği öğrenildi. Gül, her ay iki bin kişinin cezaevine girdiğini, dışardan gelenlerin virüs bulaştırma riskine karşı, ayrı yerde tutulacaklarını söyledi. Buna rağmen, virüs bulaşma riskini dikkate alarak tedbirlerin artırıldığını ifade etti.
Bu kapsamda önümüzdeki hafta içinde infaz paketinin önce muhalefet partilerine sunulması, ardından da Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre mevcut düzenlemede, terör suçlarının cezalarının yüzde 75’i, diğer suçların cezalarının ise yüzde 67’si cezaevlerinde tamamlanıyor. Yeni infaz sistemi ile cezaevinde kalma süresi bazı suçlar için yüzde 50’ye düşerken aralarında terör, uyuşturucu; cinsel suçlar gibi suçlardan ceza alanların, cezaevinde geçirecekleri sürenin yüzde 67 ve yüzde 75’te kalmasının arada büyük bir farka sebep olacağı tespiti yapılmıştı. Bazı hukukçular ve akademisyenler anayasaya aykırılık riskini ortadan kaldırmak için, ceza indirimi kapsamı dışında tutulacak suçlarda da (Terör hariç) ‘kademeli bir indirim uygulanması’ önerisini gündeme getirmişti. AKP’nin hukukçuları, cezaevlerinde şu anda 300 bin civarında hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunların yarısının indirim kapsamı dışında tutulan suçlardan ceza alanlardan oluştuğunu dile getirdi. AKP kaynakları, terör hariç, diğer suçlarla ilgili bazı cezaların da indirim kapsamına alınması durumunda, cezaevlerindeki kapasitenin düşeceğini ve rahatlama olacağını bildirdi.
Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre ise indirimden yararlanacak suçlarla ilgili kapsamın genişletilmesi yönünde eğilim ortaya çıktı.
Salgın nedeniyle 100 bine yakın tahliye getirecek düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bazı suçlar hariç üçte iki oranında ceza infazsının sağlanabileceği kaydediliyor. Tutukluların da bırakılması gündemde.
İşte o iki manşet:
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