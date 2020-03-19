20 MART 2020 CUMA | Mobil Uygulamalar

Spor Bakanı’ndan açıklama: Ligler ertelendi

Spor Bakanı Kasapoğlu, basketbol, futbol ve voleybol liglerinin ertelendiğini duyurdu.

 

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig başta olmak üzere spor karşılaşmalarının ertelenmesi hakkında futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından konuştu.

Türkiye’de gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi Finali’nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayan Kasapoğlu, basketbol, futbol ve voleybol liglerinin ertelendiğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'ndan sonra konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, liglerin en kısa sürede başlatılmasına yönelik çalışmaların yapılacağını belirtti.

Türkiye Basket Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise alınan karardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Odatv.com


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