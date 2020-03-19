Koronaya karşı poşetli önlem

Marmaris Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı önleyici tedbir kararı doğrultusunda perşembe günü kurulan semt pazarında satılan tüm sebze, meyve ve gıdalar poşetlendi.

Pazarcı esnafı tarafından birer kilo halinde poşetlenen gıdaların alışverişe gelen vatandaşlar tarafından ellenmesi engellenirken, hijyen kuralları da en üst seviyede uygulandı. Belediye ekipleri tarafından bir gece önce yıkanan pazarda, esnaf da ellerine eldiven takarak satış yaptı. Sürekli denetim halinde olan zabıta ekipleri de pazarda açıkta satış yapılmasına izin vermedi.



ELLE TEMAS OLMAYACAK

Koronavirüs salgınının hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay belediye olarak önleyici tedbirleri harfiyen uyguladıklarını belirterek, “Rutin olarak yaptığımız dezenfekte, cadde yıkama, ilaçlama gibi işlemleri sıklaştırdık” diye konuştu.

“Semt pazarlarının insanlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” ifadesini kullanan Oktay şunları söyledi, “Hem ekonomik olması hem de taze sebze meyveye ulaşım açısından birçok vatandaşımız pazardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bunu bildiğimiz için pazarı kapatmadık ancak aldığımız önlemlerle daha hijyen hale getirdik. Geceden pazar yerini yıkadık. Sebze meyveleri poşetlemek aldığımız önlemlerden birisi. Çünkü halkımız pazara geldiğinde alacağı ürünü kendi seçmek istiyor veya iyi mi, kötü mü diye eliyle kontrol etmek istiyor. Bu da virüs yayılımına neden olabilir düşüncesiyle böyle bir yöntem uyguladık. Ayrıca pazarcı esnafımız da kirlendikçe değiştirdikleri eldivenlerle çalıştı.”





VATANDAŞ DA ESNAF DA MEMNUN

Uygulamadan oldukça memnun olan vatandaşlar ise “Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiz. Bu tedbirler hepimizin gönlünü ferahlatıyor. Umarız diğer ilçelere de örnek olur ve yaygınlaşır” diyerek Marmaris Belediyesi’ne teşekkür etti. Pazarcı esnafı da alınan tedbirlerin öneminin farkında olduklarını belirterek, “Hepimizin sağlığı için bu uygulamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.