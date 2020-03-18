Koronavirüs kararlarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararları açıkladı.
İmamoğlu, borcu nedeniyle suları kesilen 50 bin hane ve işyerinin sularının açılacağını duyurdu.
İBB Başkanı İmamoğlu şunları kaydetti:
“Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak
Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak
Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı
31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak”
Odatv.com
"Aşısını Türkiye'de üretebilirdik"
Uğur Dündar bilgisayarına gelen "koronavirüs" mesajını paylaştı...