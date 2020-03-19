Koronavirüs ekonomiyi nasıl etkiledi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 57’ncisini "Kırılgan ekonomiye korona virüs yükü" konusuna ayırdı.

OECD, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, T. Bankalar Birliği, IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, korona virüs salgınının insan sağlığı ve kırılgan ekonomi üzerinde yarattığı etkilere değinildi. Virüsün ne boyutta can ve mal kaybına neden olacağının henüz kestirilemeyeceği, Türkiye’nin risk yumağında, COVID-19’un belirleyici olduğu ve emsal ülkelerden risk konusunda iyice ayrıştığı vurgulandı.

YABANCI ÇIKIŞLARI ARTTI

MMO analizinde şu noktalara dikkat çekildi:

• OECD raporuna göre 2019’da yüzde 2,9 büyüyen dünya ekonomisi, korona virüsün de etkisiyle 2020’de yarım puan hız kaybedecek ve büyümesi yüzde 2,4’e düşecek. 2020 OECD raporu Türkiye ekonomisi için 2020’de ancak yüzde 2,7 büyüme öngörüyor. Oysa Yeni Ekonomik Program’da (YEP) 2020 için yüzde 5 büyüme hedefi belirlenmişti. Yüzde 2,7 büyüme, konulan hedefin neredeyse yarısı demek ve bu, 2019’u yüzde 13,7 işsizlik oranı, 4,4 milyon işsiz ile kapamış Türkiye ekonomisi için oldukça düşük bir performans anlamına geliyor.

• Risklerin yükselmesi ve küresel türbülansın artmasıyla borsadaki yabancı yatırımcıların üst üste çıkışlarına şahit olundu, devamında da döviz kuru yukarıyı zorladı. Ocak başından itibaren hisse senedi ve devlet kağıtlarından çıkmaya başlayan yabancılar, özellikle Şubat’ın ikinci yarısı ve Mart ayı ilk haftasında hızla çıktılar ve 2020’nin ilk 10 haftasında yabancı çıkışları 4 milyar doları geçti. Yabancı çıkışlarının da etkisiyle, döviz 16 Mart’ta 6. 40 TL’yi aştı.