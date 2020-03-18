Korona ile sadece Gökçekler ilgilenmiyor

Türkiye tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs ile topyekun bir mücadele verirken Gökçek ailesine ait Beyaz TV’nin gündemi bambaşka oldu.

Hürriyet gazetesi ile yollarını ayıran İsmail Saymaz'ın Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'le sosyal medya üzerinden yaptıkları tartışma bugün Beyaz TV ekranlarına taşındı. Osman Gökçek sahibi olduğu Beyaz TV’de virüs gündemi bir kenarı bırakılarak İsmail Saymaz'a tam bir saat ayrıldı.

Sosyal medyadan tartışan Saymaz, Gökçek'in kendisine Beyaz TV'de çalışması için teklif yaptığını belirtmiş ve “Şu hayatta Melih Gökçek’in oğlu olmaktan başka bir vasfı bulunmayan Osman Gökçek ile Osman’ın ayakçısı Türker Akıncı, yarın bana özel program yapacakmış. Bu ikili, iki ay önce bana Beyaz TV’de ücret mukabili yorumcu olmam için teklif getirdi ve hakaret saydığım için reddettim” demişti.

Dün akşam Beyaz TV'de kanalın sahibi Osman Gökçek ile Türker Akıncı tarafından İsmail Saymaz özel programı gerçekleştirildi.

Saymaz'a posterler halinde hazırlattığı eski tweetleri ve fotoğrafları üzerinden sorular yönelten Gökçek, yaklaşık bir saat boyuncu İsmail Saymaz'a saldırdı. Gökçek, "Sen nesin ya, bukalemun gibi adamsın" dedi.

Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından bu programdan sonra "VE BU GECE OSMAN GÖKÇEK VE TÜRKER AKINCI SENİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARTTI. SENİN HERGÜN DEĞİŞEN YÜZÜNÜ BELGELERİYLE ORTAYA KOYDULAR... OSMAN GÖKÇEK ‘BİNBİRSURAT İSMAİL YILMAZ’I’ BİR DAKİKADA ÖZETLEDİ... SEYREDELİM Mİ" sözleri ile birlikte programdan bir bölümü paylaştı.