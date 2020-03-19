Kırmızı bez ne anlama geliyor

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı "sağlık olağanüstü hali" kapsamında üç gündür sokağa çıkışlar kısıtlandı. Fransızlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Fransa'nın Lot bölgesinde özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kişilere yardımcı olmak adına halk yeni yöntemler geliştirdi.

“KOMŞULARINA YARDIMCI OLSUN”

Euronews Türkçe’den Hüseyin koyuncu’nun haberine göre; koronavirüse karşı en riskli yaş grubunda bulunan kişiler sokağa çıkmanın kısıtlandığı bu günlerde camlarının önüne kırmızı renkte bir bez bırakıyor. Böylelikle orada yaşayan kişinin yalnız ve yardıma ihtiyacı olduğu anlaşılıyor.

Bu uygulamanın fikir babası olan Christian Meunier sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bugünlerde kimsesiz kalan, derdini anlatacak hiç kimseyi bulamayanlar penceresinin önüne kırmızı biz bez koysun. Dışarıya çıkabilen, sağlıklı insanlar da gerekli önlemleri alarak, bu evlerin kapısını çalsın, komşularına yardımcı olsun" çağrısında bulundu.