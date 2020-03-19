Kapattılar

Türkiye'nin önde gelen firmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verme kararı aldı. Birçok şirket 19 Mart 2020 tarihinden itibaren belirsiz bir süre boyunca kapalı kalacak.

Aralarında Mavi, Boyner, Beymen, Vakko ve Altınyıldız'ın da yer aldığı firmalar sosyal medya hesaplarından kararlarına dair açıklamalarda bulundular.

İşte o açıklamaların tamamı: