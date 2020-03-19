İşte beyin takımı

Türkiye, ilk kez Çin’de görülüp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini 26 kişilik bilim kurulunda planlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu ilk toplantısını ocak ayında yaptı. Kurul yaklaşık üç aydır yoğun mesai harcıyor.

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgına karşı acil durum ilan etmeden önce koronavirüs tehdidine yönelik ilk adımını Bilim Kurulu’nu oluşturarak attı. Sağlık Bakanlığı, virüsün ortaya çıkmasının ardından ocak ayının ilk günlerinde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenleri Yeni Koronovirüs Bilim Kurulu’na davet etti. Bir yandan küresel tehdit oluşturan Kovid-19’u Türkiye’den uzak tutmaya dönük tedbirleri süratle hayata geçirmeye çalışan kurul, öte yandan da sosyal medya ve tv ekranlarında salgınla ilgili gerçeği yansıtmayan, bilimsel olmayan bilgi ve önerilere karşı mücadele yürütüyor.

Aydınlık’ın bugün manşetine taşıdığı 26 kişilik bilim kurulu şöyle:

Prof. Dr. Ateş Kara: (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

Prof. Dr. Levent Akın: (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji)

Prof. Dr. Tevfik Özlü: (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)