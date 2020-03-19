İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde iki gün boyunca 9 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da BEDAŞ, planlı elektrik kesintilerinin listesini vatandaşlar ile paylaştı. Elektrik kesintilerinin 20 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden duyurulan İstanbul'da, yapılması planan elektrik kesintisi şu şekilde:

20 Mart elektrik kesintisi

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 531., 532. sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2378946)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sokak 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2399227)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, DOĞA, KEBAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sokak 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2401015)