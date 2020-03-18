İngiltere'den dönen gazeteci yaşadıklarını anlattı: Bilim kurgu filmi gibi

Gazeteci yazar Büşra Sanay, dün, İngiltere’nin başkenti Londra’dan Türkiye’ye geldiğini ve kendisine herhangi bir test yapılmadığını belirtti.

Bir süredir Londra’da yaşayan Büşra Sanay, dün Türkiye’ye geldiğini ve kendini evinde karantinaya aldığını dile getirdi. Kişisel Instagram hesabından açıklamada bulunan Sanay, ailesinin ve arkadaşlarının ısrarı üzerine Türkiye’ye geldiğini, Londra’da sanki bir bilim-kurgu filmindeymiş gibi hissettiğini anlattı.

İngiltere’de okulların ve kültürel faaliyetlerin devam ettiğini söyleyen Sanay, İngiltere’deki insanların akşamları marketlere akın ettiğini fakat ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi hayatlarını devam ettiğini belirtti.

"ATEŞ VE ÖKSÜRÜK YOK”

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda evden çıkmadığını söyleyen Sanay, herhangi bir şikayetinin ve ateşinin olmadığını şu sözlerle dile getirdi: