İkinci ölüm açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından ikinci ölüm vakasını duyuran Bakan Koca, “61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Bakan Fahrettin Koca, "Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim” diyerek Türkiye'deki yeni vaka sayısını da açıklamış oldu.

Vaka sayısının düne oranla bir günde 93 kişi artması dikkat çekti.

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