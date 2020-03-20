IKEA ve Gratis kapattı

IKEA ve Gratis, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki bütün AVM ve mağazalarının kapatılacağını duyurdu

Dünyaca ünlü mobilya AVM'si IKEA ve kozmetik mağazacılığının önemli temsilcilerinden Gratis Türkiye'deki koronavirüsü salgını nedeniyle bütün AVM ve mağazalarını kapatacaklarını açıkladı.

IKEA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın, çalışanlarımızın ailelerinin ve siz değerli ziyaretçilerimizin sağlığını düşünüyor ve önemsiyoruz.

19.03.2020 Perşembe günü saat 22:00’dan itibaren Türkiye’deki tüm IKEA mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verme kararı almış bulunuyoruz.”

İNTERNETTEN SATIŞA DEVAM

Şirket açıklamasında, internet üzerinden satışların devam edeceğini belirtti.

Gratis'in açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

- Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için mağazalarımıza konuk ettiğimiz siz değerli müşterimizin ve Gratis bünyesindeki tüm

çalışanlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz.

- Bu doğrultuda ayırt etmeksizin tüm çalışanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde, genel müdürlüğümüz, 79 ilde bulunan 667 perakende satış mağazamız, 6 ilde bulunan 21 Gratis Beauty noktamız ve Gratis Lojistik Merkezimiz dahil tüm birimlerimizi 19 Mart 2020 tarihi itibari ile geçici bir süre için kapatıyoruz.

- Bu dönemde birinci önceliğimiz ihtiyacınız olabilecek kişisel hijyen ve bakım ürünlerinin tedariğini aksatmamaktır. Bu sebeple gratis.com online satış sitemiz 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Ancak lojistik merkezimiz de çalışanlarının istirahat etmesi için ilk aşamada kapalı olacak.

- Sonrasında da maksimum hijyen ve dezenfekte önlemleri altındaki belirli sayıda çalışanımızın, vardiyalı sistemle çalışma gün ve saatlerini minimumda tutarak, siparişlerinizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bu nedenle teslimat sürelerimizde gecikmeler yaşanabilecek olup, bunu anlayışla karşılamanızı ümit ederiz.

- Gelişmeler ışığında halkımızın olası acil ihtiyacına göre tüm operasyonlarımızı hızla yeniden şekillendirebileceğimizi bilgilerinize sunar, hepimizin sahip olduğu toplumsal bilinç ile bu zorlu günleri en kısa sürede birlikte aşacağımıza olan inancımızı belirtmek isteriz.

Odatv.com