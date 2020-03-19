İdlib'den şehit haberleri

Suriye'nin İdlib bölgesi ile Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu.

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehit olduğu açıklandı.

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında düzenlenen saldırıda da Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'ın şehit olduğu öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA SİVAS VALİLİĞİ'NDEN

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun'' denildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.