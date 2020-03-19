Hadi ne duruyorsunuz

Habertürk yazarı Esin Övet, bugün yayımlanan, “Hadi Kenan, hadi Sıla, hadi Demet, hadi Simge hadi hadi hadi” başlıklı yazısında ünlü isimlere çağrıda bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında zorunlu olmadığı müddetçe evden çıkılmaması üzerine, ünlü isimler evlerinden canlı yayın yapmaya başladı. Kimi ünlüler sosyal medya hesaplarından canlı yayında konser verirken, kimi ünlüler de canlı yayında yemek tarifi verdi.

Ünlülerin bu tür aktiviteleri devam ettirmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Esin Övet, “Hadi belli saatlerde canlı yayınlar yapıp şarkılar söyleyin. Sevenlerinize moral verin. Tam da moral zamanı” ifadelerini kullandı.

İşte Esin Övet’in yazısının ilgili o bölümü:

“Malumunuz son günlerde evlere kapandık koronavirüs belası yüzünden.

Eğlence yerleri kapalı. Restoranlar kapalı.

Konserler, tiyatro ve sanat faaliyetleri iptal.

O zaman ne yapacağınız.

Ekran başında sürekli haber dinleyip sinir, stres katsayımızı yükselteceğimize iş ünlü isimlere düşüyor.

Önceki gün Yalın saatler 22:00’yi gösterdiği aldı eline gitarı ’Hadi şarkı isteyin ben söyleyeyim’ dedi.

Pınar Altuğ ‘Size harika bir kurabiye tarifi veriyorum canlı yayına beklerim’ dedi.

Ünlü isimler kendi yayınlarını yapmaya başladı, kendi evlerinde.

E mis.

E harika.

Daha ne olsun.

Hadi Kenan Doğulu, hadi Sıla, hadi Murat Boz, hadi Sezen Aksu, hadi Ebru Gündeş, hadi Simge, hadi İrem Derici, hadi Merve Özbey, hadi Özcan Deniz, hadi Mustafa Sandal, hadi Demet Akalın hadi hadi hadi.

Ve diğer tüm ünlü isimler.

Hadi belli saatlerde canlı yayınlar yapıp şarkılar söyleyin.

Sevenlerinize moral verin.

Tam da moral zamanı.

Biliyorsunuz virüslerin, hastalıkların en sevdiği şeylerden biri de stres.

Stresten uzaklaşma zamanı.

Biraz da olsa kötü haberlerden uzaklaşma zamanı.

Bu yüzden de ünlü isimlere bu günlerde biraz daha sorumluluk düşüyor.

Şimdiye kadar sizleri konserlerde hiç yalnız bırakmayan sevenlerinize moral verme zamanı.

Hadi hadi hadi…”

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