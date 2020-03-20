Güney Kore'nin virüsle mücadeledeki başarısının sırrı ne

Güney Kore yönetiminin, olağanüstü test programı sayesinde koronavirüsün yayılma hızını önemli ölçüde yavaşlatmayı başardığı belirtildi.

Güney Kore nüfusunun yaklaşık 50 milyon olduğu hatırlatan Science dergisi, 29 Şubat günü 909 yeni vaka saptanan ülkede 17 Mart günü sadece 74 vakanın saptandığına dikkat çekiyor.

Sputnik’in aktardığı habere göre, virüsün yayılma hızındaki bu denli büyük yavaşlamanın nedeni, Güney Kore yönetiminin oluşturduğu dünyanın en kapsamlı ve en iyi organize edilmiş test programı.

Bu program sayesinde 270 binden fazla kişinin analizi alındı. Bu, 1 milyon kişi başına 5200 test anlamına geliyor, yani yaklaşık 1.5 milyon nüfusa sahip Bahreyn’den sonra dünyanın en büyük ikinci göstergesi. Örneğin ABD’de 1 milyon kişi başına 74 test düşüyor.

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Ayrıca Güney Kore’de şu algoritma çalışıyor: Herhangi kronik hastalığı olan riskli hastalara öncelik veriliyor. Orta ağırlıktaki belirtilere sahip hastalar, devletin gerekli cihazlarla donattığı eğitim kurumlarına ve binalara yönlendiriliyor ve burada onlara temel tıbbi yardım sağlanıyor. Testlerde iki kez üst üste negatif sonuç verenler taburcu ediliyor. Hastalarla temas kuranlar veya hafif belirtileri olan kişiler evlerinde 2 haftalık karantina alınıyor, onları günde 2 kez doktorlar ziyaret ediyor.