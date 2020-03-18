Fenerbahçe "adını" değiştirdi

Türkiye yeni tip koronovirüse karşı tüm önlemleri alıp mücadele etmeyi sürdürüyor.

Fiziki olarak herhangi bir ilacı olmayan virüse karşı Sağlık Bakanlığının sık sık uyardığı konu ise “14 gün kuralı” ve “Evde kal” kuralı oluyor.

Bu kapsamda Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe’de önemli bir adım atarak, 7 milyon kişinin takip ettiği Twitter adresindeki adını değiştirdi. Sarı lacivertli kulüp adının yanına bir de “Evde kal” ifadesini ekledi.

İşte o değişiklik:

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