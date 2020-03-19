“‘Evine dönersen buraya geri gelemezsin’ dediler”

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden John Obi Mikel, bordo mavili ekipten ayrılığı sonrasında açıklamalarda bulundu.

The Athletic'e konuşan Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı kulübün rahatsız olduğunu ifade ederek, "Paylaşımımdan rahatsızlardı. Başkan ile ofisinde yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Bana, paylaştığım gönderiyi silmem gerektiğini ifade ettiler. Bunu reddettim, bu benim görüşüm, hislerim. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve düşüncelerimi ifade etmekte özgürüm" dedi.

"EVİNE DÖNERSEN, BURAYA GERİ GELEMEZSİN' DEDİLER"

UEFA'nın erteleme kararı verdiği bir ortamda Türkiye'de liglerin oynanmasını doğru bulmadığını söyleyen Mikel, "UEFA, bütün ligleri erteledi. Türkiye'de neden oynanmaya devam ediyor? Bu doğru değil, bu benim fikrimdi ama Trabzonspor işin bu tarafını umursamıyordu. Onlara eve gitmek istediğimi söyledim, Onlar bana, 'Eğer evine gidersen buraya dönemezsin" dediler, ben de 'Pekala, evime gidiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMA HER SABAH YALAN SÖYLEMEK DURUMUNDA KALDIĞIM İÇİN MUTLU DEĞİLDİM"

Trabzonspor yönetimine çocuklarını görmeye ihtiyacı olduğunu söylediğini belirten Nijeryalı oyuncu, "Kulübe, çocuklarımı görmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. Beni her sabah arıyorlar ve telefonda ağlıyorlardı. Sokakta neden kimsenin birbirine dokunmadığını, arkadaşlarının neden oynamaya gelmediğini soruyorlardı. Onları panik haline sokmamak için her sabah söylediğim yalanlar yüzünden mutlu değildim" şeklinde konuştu.