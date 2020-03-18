Erdoğan'ın açıklamalara ilk tepki beklenmedik yerden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Toplantıdan sonra tekrar kameralar karşısına geçen Erdoğan, madde madde alınan önlemleri ve atılacak adımları anlattı.

Fakat Erdoğan’ın konuşmasında liglerin ertelenmesine dair herhangi bir açıklama olmaması dikkat çekti. Bu konuşmaya ilk tepki Galatasaray’ın kaptanı kaleci Fernando Muslera’dan geldi.

Muslera, Çankaya Köşkü’nde, Bakanların, Erdoğan açıklama yaparken bir koltuk arayla oturmasına dair fotoğrafı paylaşarak, "Gerçekten üzgünüm. Rakibimizi böyle mi savunacağız” diye yazdı. Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao’nun da 17 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabından “Dünyada insanlar ölüyor ve biz futbol oynamayı konuşuyoruz” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Muslera dün akşam da liglerin ertelenmemesine dair tepkilerini dile getiren paylaşımlar yapmıştı.

Öte yandan Süper Lig’te oynayan birçok futbolcu da erteleme kararı alınmamasına sert tepkiler göstermişti.

İşte Muslera’nın o paylaşımları:

“HERKES TEDİRGİN VE EVİNDE KALMAK İSTİYOR”

Denizlisporlu futbolcuların yüzde 90'nın maça çıkmak istemediğini belirten Olcay Şahan, federasyonun kararına uyduklarını söyledi.

Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan, deplasmanda 3 puan almak istediklerini aktararak, "Son haftalara bakarsak 7 puan topladık. Keyfimiz yerinde diyebilirim. Sivas'tan 3 puan alıp, rahatlamak istiyoruz. İnşallah galip geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcu arkadaşlarının ligin ertelenmesini istediğini de dile getiren Olcay, "Herkes tedirgin ve evinde kalmak istiyor. Sabah takım arkadaşlarımızla konuştuk. Arkadaşların yüzde 90'ı oynamak istemiyor. Söylenecek fazla bir şey yok ama bu bizim işimiz. Federasyon böyle açıkladıysa da yapacak bir şey yok. Hocamızın dediği gibi 'her şartta oynayacağız' korunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

RODALLEGA: LİGİN ERTELENMESİNİ İSTİYORUZ

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, deplasmanda gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

Takımın iyiye gittiğini vurgulayan Rodallega, "İyi bir dönemden geçtiğimizin ve takım halinde de iyi oynadığımızın farkındayız. Son maçlarda da iyi performanslar ortaya koyduk. Sivas'a deplasmana gidiyoruz ve şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir sezon geçirdiler şu ana kadar ama biz de durumun bizim için ne kadar iyi olduğunun farkındayız. İyi ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bunun için biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden ne kadar zor olursa olsun bizim de Sivas maçında şansımız var" diye konuştu.

Rodallega, soru üzerine yeni tip koronavirüsten kendisinin ve takım arkadaşlarını tedirgin ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz. Devam etmemizi istediler. Dün akşam Galatasaraylı Fernando Muslera ve Radamel Falcao ile görüştüm. Onlar da ligin durmasını istiyorlar. Biz de ligin ertelenmesini istiyoruz. Sağlığımız çok önemli. Dikkatli olmak gerekiyor. Bazı kararlar verirken de daha dikkatli verilmelidir."

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