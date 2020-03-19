Diyanet'ten yeni koronavirüs genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs genelgesi yayınladı.

Genelgede "Cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet'in genelgesinde, "Niyeti ne olursa olsun farklı görüşe sahip bazı kişilerin vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı Cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınacak yeni tedbirler bildirildi.

Yazıda; İslam’ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğunu ve İslam hukukunun, zararı önlemek fayda sağlamaktan daha önemlidir, temel ilkesine dikkat çekildi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla Devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinin icrası ile ilgili aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı yazıda, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur” ifadeleri kullanıldı.