Çapraz ateşle vurulan subayın TSK'daki görevi neydi

Hrant Dink cinayeti sanığı emekli astsubay Şeref Ateş, geçen hafta şüpheli bir suikast sonucu öldürüldü. Ateş, FETÖ bağlantılı olmakla da suçlanıyordu. Ateş’le ilgili kritik bir ayrıntı medyada yer bulmadı.

Şeref Ateş, TSK'da hangi görevi yapıyordu?

8 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede Ateş, bu soruya şöyle yanıt vermişti:

"2005 yılında Diyarbakır ilinden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na atandım. O zamanki adıyla ASAF (Aşırı Sağ Faaliyetler) kumanda tim komutanlığı emrinde unsur komutanı olarak görev yaptım. Görevim tarikatlar üzerinde çalışma yapmaktı."

O dönem FETÖ, TSK tarafından "Gülen Cemaati" olarak biliniyordu. Kısacası, FETÖ ile suçlanan Şeref Ateş, FETÖ'nün de aralarında bulunduğu tarikatlar üzerine çalışıyordu. Üstelik birimi de aşırı sağ faaliyetleri izleyen birimdi.

Sonra...