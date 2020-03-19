Caminin imamını çileden çıkardılar: Cemaat camiyi bu hale getiremezsiniz

İstanbul Fatih'teki Yavuz Selim Camii'nde Diyanet'in cemaatle namaz kılmaya ara verme kararına uymayan bir grup huzursuzluk çıkardı.

Camiye gidenler cemaatle namaz kılmak istedi. Bu duruma izin vermeyen cami imamı ise uyarı yaptı. İmam, cemaate şunları söyledi: "Değerli cemaat, camimizi bu hala getirme hakkımız yok. Kardeşim bir dinler misin lütfen. Yavuz Sultan Selim Camii imamıyım ben. Durup dururken konuşmuyoruz. Bu karar Diyanet'in kendi kararı değil bunu bilin."

İşte o görüntüler:

SAKARYA’DA ARBEDE ÇIKMIŞTI

Cemaatsiz namazın ilk gününde Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi’nde bir grup vatandaş cemaatle namaz kılınmasını imamdan istemiş ve cemaat arasında arbede yaşanmıştı.