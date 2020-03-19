Cahilliğin memleketi yok; “Korona partisi” yaptılar

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Almanya’da alınan önlemler sıkılaştırıldı. Ancak bunlara uyulmaması halinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi gündemde.

Fakat Almanya’da güvenlik güçleri, ülkede alınan kapsamlı önlemlere ve virüs bulaşmasını engellemek için toplanılmaması ve vatandaşın birbirine mesafeli durması yönündeki çağrılara rağmen bazı kişilerin uyarıları ciddiye almadığını, mangal partileri veya kutlamalar yaptığını açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre son olarak Thüringen’de dün akşam bir grup gencin bir piknik alanında mangal yaptığı, yoldan geçenlere de "Korona partisi yapıyoruz" dediği haber verildi.

Almanya'da koronavirüs salgınının engellenmesi için kamusal alana kısıtlamalar getirildi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün akşam yaptığı açıklamada halkın bu önlemlere uyması ve sosyal temasın azaltılması çağrısında bulundu. Merkel, sokağa çıkma yasağından söz etmedi, ancak Alman siyasetçiler kurallara uyulmaması halinde böyle bir yasağın getirilebileceğine işaret eden açıklamalar yapıyor.

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