Barışları betona gömmek ve Odatv'ye kilit vurmak için pusuda bekleyenler kim

1 milyar 207 milyon 806 bin 329.

Bu rakam, 2019 yılında Odatv'de okunan haber toplamı.

Geçen yıl…

Odatv'ye toplam 80 milyon 45 bin 131 kişi girdi. Bunların günde ortalama okudukları haber sayısı 3 milyon 392 bin 761 idi.

Odatv'ye günde 1 milyonu aşkın tekil kişi girdi!

Yani:

Odatv, Avrupa'nın değil dünyanın önde gelen haber sitelerindendi.

Odatv, televizyonu-gazetesi olmayan Türkiye'nin en büyük haber sitesiydi.

Odatv, bu büyümeyi nasıl gerçekleştirdi? Çünkü:

Gerçekleri yazmakta inat etti; gerektiğinde bedel ödedi.

-Çoğu gazeteci gibi– “kurnaz hesapçı” olmadı; denge gözetmedi. Gerçeklere kör sağır kalmadı. Habercilikte ısrar etti. Cesurdu. Hep dimdik durdu.

İktidara olduğu gibi muhalefete de yanılgılarını gösterdi; eleştirdi. Kimsenin yayın organı değildi; tek bağlılığı ülkesineydi.

Sadece Türk Bayrağı önünde eğildi.

Sadece İstiklal Marşı'nda hazır ola geçti.

Katıksız yurtseverdi; halkını gönülden seven.

Hiçbir zaman ihanet içinde olmadı. AB fonlarını elinin tersiyle itti. Hiçbir parti kapısında üç kuruş için sıraya girmedi; bağımsızlığından ödün vermedi.

Cumhuriyetçiydi, devrimciydi, halkçıydı, ülkücüydü, idealistti. Herkesin kimliğine, inancına sonsuz saygılı laiklik anlayışını savundu.

Gerçekleri arayanların kâbesiydi Odatv.

Milyonlarca takipçisi olmasının sebebi inandırıcılığı, saygınlığıydı.

Binbir iftirayla karalanmak istenmesine rağmen 13 yılda bu derece hızla büyümesinin nedeni namuslu habercilik aşkıydı.

Ve fakat:

KİM BUNLAR

Odatv'yi kapattılar.

Bahane buldular; iki Barış'ı zindana attılar, Odatv'yi susturdular.

Bir yayın organı editoryal hata yapsa bile, bu derece ağır yaptırıma nasıl maruz kalır?

Demek…

Barışları betona gömmek, Odatv'ye kilit vurmak için birileri pusuda bekliyordu!

Kim bunlar?

Güçlerini nereden alıyor?

Odatv'ye bu derece kin duymaları, yazılan gerçeklerin onlarda yıkıcı etki yaratması mı? Hakikatlerin yazılmasından korkmaları mı?

Şunu kastetmiyorum: Medya köşelerinde, ekranlarda yazarlar -gazeteciler atışır; dünden bugüne polemikler hep olmuştur. (Ki düzey hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar düşmemiştir.)

Ama ne olursa olsun bu tartışmalar ceza yasalarının değil, ahlâkın konusu olabilir. Sürekli insanları hapse atmak, yayın organlarını kapatmak da ne oluyor? 21'inci yüzyıldayız; Türkiye'yi dünyaya böyle göstermek kimin haddine?

İşte… Anayasa Mahkemesi kararı var:

Odatv'nin bugün yaşadıklarını beş yıl önce solcu sendika.org sitesi yaşadı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Temmuz 2015'te bu sitenin tümüne erişim engeli getirilmesini talep etti. Bu yasağı Sulh Ceza Hâkimliği onadı.

Sendika.org pes etmedi; adına sayı ekleyerek yayınını sürdürdü. Sendika62.org sayısına kadar olan tüm siteler engellendi. Halen sendika63.org adıyla yayınını devam ettiriyor.

Bu haber sitesi yapılan sansürü Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Beş yıl sonra karar geçtiğimiz hafta çıktı:

-Sitenin kapatılması hak ihlalidir…

-Sitenin kapatılması ifade özgürlüğüne engeldir…

Mahkeme daha ne desin? Fakat umursamıyorlar.

Peki, nerede arayacağız adaleti?

YÜZ BİNLERCE OKUR

Odatv.com kapatıldı…

Odatv.com.tr adını aldık, kapatıldı…

Odatv.net adını aldık, kapatıldı…

Odatv2.com adını aldık, kapatıldı…

Odatv.co adını aldık, kapatıldı…

Odatv.biz adını aldık, o da bu yazım çıkmadan kapatılır herhalde!

Birileri can yakmayı güçlülük sanıyor, oysa korkaklıktır.

FETÖ 2011 yılında sekiz Odatv yöneticisini hapsetti; Odatv kapanmadı. Bizde… Sabahattin Alilerin, Aziz Nesinlerin, Rıfat Ilgazların Markopaşa dergisini ısrarla çıkarma iradesi var!

En büyük yargı, tarihin mahkemesidir.

Bilmedikleri anlayamadıkları şu:

Odatv, Servet-i Fünun'dur.

Odatv, Hakimiyet-i Milliye'dir.

Odatv, Aydınlık'tır.

Odatv, Kadro'dur.

Odatv, Yurt ve Dünya'dır.

Odatv, Akis'tir.

Odatv, Yön'dür.

Odatv, Cumhuriyet'tir.

Odatv, bu tarihsel mirasa sahiptir…

Bugün Odatv, iki kanadı kırık olabilir ancak ne pes eder, ne de yenilir.

Niye biliyor musunuz:

Her türlü zorluğa rağmen 17 Mart'ta Odatv'ye giren tekil kişi sayısı 437 bin 779 oldu.

Siz ne kadar kapatsanız da Odatv, önceki gün 628 bin 659 kez açıldı.

Sonuçta:

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