Barış'lar tahliye olana kadar Odatv’de “yaramazlık yapmaya” gönüllü oldum

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Odatv’nin kapatılması ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasına karşılık Odatv ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Yavuz Selim Demirağ, bugünkü “Çok oluyoruz çook!..” başlıklı yazısında “Barış'lar ile bizim Murat Ağırel tahliye olana kadar ‘Misafir yazar’ olarak ‘Odatv’de yaramazlık yapmaya gönüllü oldum... Sevgili Murat Ağırel'in yerini doldurmak mümkün değil. Yeniçağ'daki yazılarımın sayısını artırarak ‘Nöbetçi yaramaz’lık yapmaya devam edeceğim. Bu erişim yasağı bugün Odatv'ye, yarın başkalarına... Gün dayanışma günüdür...” ifadelerini kullandı.

İşte o yazı…

Canım memleketimde ne çok "Bilim insanı" varmış da bizim haberimiz yokmuş. Bir de 740 bin öğrencinin bir tane bile matematik-fen sorusunu doğru bilmediği iftirası atılıyor. Etrafta "Corona uzmanı"nın sayısına yetişemiyoruz. Oysa biz en çok futbol antrenörü ve doktor var sanıyorduk. Bizim Corona uzmanları virüsün Türkiye'ye yayılmasını sağlayan "Odak"ları tespit etmişler. Mücadelede adeta destan yazan yetkililerimiz derhal "Erişim yasağı" getirerek paniğinde önüne geçmiş. Ne ala memleket...

Şakası bir yana da virüsü ciddiye alıp güzel önlemlerde alınıyor. Fransa gibi sokağa çıkma yasağı getirmesek de sokaklarda in-cin top oynuyor. Futbolu ezelden beri severiz ya derbi maçlarını bile seyircisiz oynatarak tarihe geçtik. Avrupa-ABD ligleri erteliyor bizimkiler top koşturmaya devam ediyor. Bu maç konusunun müsebbibini de buldular. Milyon dolarlık futbol kulüplerinin zarar etmesi, her biri insan olan sporcuların sağlığı kimin umurunda. Televizyon ekranlarında bize "AİDS sökmez!" diyenler, Corona karşısında teslim bayrağını çekmiş görünüyor. Teslimiyetin "Odak"larıda belli... "Bilim insanları"mız derhal harekete geçerek bir gün ara ile "erişim yasağı" getirerek "dış mihraklara" gereken dersi verdi.

Ev muhabbetine hasret kalmışız. Eskiden tombala falan oynanırdı. Teknolojik gelişme ile beraber piştiden, okeye, tombalaya kadar alayı internetten oynanıyor. Dahası yazılı basın son günlerini yaşıyor. Gazeteler, haberler, yorumlar anında bilgisayarda, cep telefonunda... Memleket meselelerine kafa yoranların takip ettiği çok tehlikeli bir kaç haber sitesi var.

Kurulduğu günden bu yana 14 yıl geçti. Günde 3 milyondan fazla vatandaşı tiryaki yaptığı için "Potansiyel suçlu"... Sadece özel haber yapar. "Yolsuzluk, yoksulluk, yağdanlık" konularında hassas "Hipnoz seansları"nı bozar, uykusuzluk ve huzursuzluk yaratır. Kısacası "Sağlığa zararlı!" Ve bu yüzden "Erişim yasağı getirmek şerren mübah!", "Sözde bilim insanları" ve "İktidar erk"i emir verince "Bağımsız mahkemeler" derhal karar çıkarıyor. Yazılı tebligat falan eskidendi. "Fişi çekiyorlar" sonra gerekçeyi yolluyorlar...

"Yaramaz çocuklar bunlar!..." Hiç de yılmıyorlar. Her gün çıkarılan "Erişim yasağı"nı delmek için, mini mini değişikliklerle tiryakilerine sunuma devam ediyorlar. Hani bir dönem "Öz", "Hakiki" gibi ön eklerle eski firmalar yenilenirdi ya... Bizim mahallenin yaramaz çocukları da "1", "2" ile devam edip sonunda "com"un yanına "tr" eklediler. 24 saat nöbette olanların ısrarla erişim yasaklarını sonunda "com" yerine "co" ile deldiler... Yarın-öbür gün birer harf ile kaldıkları yerden devam edeceklerinden şüphemiz yok.

Reklam ve dizi sektöründe iyiyiz. 50 den fazla ülkeye dizi ihraç ediyoruz. Bir dönem "Çok oluyoruz" diye bir reklam vardı ya... Şu "Odatv"ye cuk oturuyor! Evet "Odatv çok oluyor!" Memleketin bütün problemlerinin sebebi!.. Koskoca yetkililer, etkililer haksız mı? Erişim yasağını hak ediyorlar... Uyuyanları uyandırıyor, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, ihaleler, siyasi oyunlar, kumpaslar ve de bilimum suçları ifşa ediyorlar. Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklanmasına rağmen uslanmadı bizim mahallenin yaramazları... Çocukluğumdan beri "yaramaz"lığı sevdim.

Barış'lar ile bizim Murat Ağırel tahliye olana kadar "Misafir yazar" olarak "Odatv"de yaramazlık yapmaya gönüllü oldum... Sevgili Murat Ağırel'in yerini doldurmak mümkün değil. Yeniçağ'daki yazılarımın sayısını artırarak "Nöbetçi yaramaz"lık yapmaya devam edeceğim.

Bu erişim yasağı bugün Odatv'ye, yarın başkalarına... Gün dayanışma günüdür... Direne direne kazanacağız!..

