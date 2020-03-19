Barış'lar tahliye olana kadar Odatv’de “yaramazlık yapmaya” gönüllü oldum

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Odatv’nin kapatılması ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasına karşılık Odatv ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Yavuz Selim Demirağ, bugünkü “Çok oluyoruz çook!..” başlıklı yazısında “Barış'lar ile bizim Murat Ağırel tahliye olana kadar ‘Misafir yazar’ olarak ‘Odatv’de yaramazlık yapmaya gönüllü oldum... Sevgili Murat Ağırel'in yerini doldurmak mümkün değil. Yeniçağ'daki yazılarımın sayısını artırarak ‘Nöbetçi yaramaz’lık yapmaya devam edeceğim. Bu erişim yasağı bugün Odatv'ye, yarın başkalarına... Gün dayanışma günüdür...” ifadelerini kullandı.

İşte o yazı…

Canım memleketimde ne çok "Bilim insanı" varmış da bizim haberimiz yokmuş. Bir de 740 bin öğrencinin bir tane bile matematik-fen sorusunu doğru bilmediği iftirası atılıyor. Etrafta "Corona uzmanı"nın sayısına yetişemiyoruz. Oysa biz en çok futbol antrenörü ve doktor var sanıyorduk. Bizim Corona uzmanları virüsün Türkiye'ye yayılmasını sağlayan "Odak"ları tespit etmişler. Mücadelede adeta destan yazan yetkililerimiz derhal "Erişim yasağı" getirerek paniğinde önüne geçmiş. Ne ala memleket...

Şakası bir yana da virüsü ciddiye alıp güzel önlemlerde alınıyor. Fransa gibi sokağa çıkma yasağı getirmesek de sokaklarda in-cin top oynuyor. Futbolu ezelden beri severiz ya derbi maçlarını bile seyircisiz oynatarak tarihe geçtik. Avrupa-ABD ligleri erteliyor bizimkiler top koşturmaya devam ediyor. Bu maç konusunun müsebbibini de buldular. Milyon dolarlık futbol kulüplerinin zarar etmesi, her biri insan olan sporcuların sağlığı kimin umurunda. Televizyon ekranlarında bize "AİDS sökmez!" diyenler, Corona karşısında teslim bayrağını çekmiş görünüyor. Teslimiyetin "Odak"larıda belli... "Bilim insanları"mız derhal harekete geçerek bir gün ara ile "erişim yasağı" getirerek "dış mihraklara" gereken dersi verdi.

Ev muhabbetine hasret kalmışız. Eskiden tombala falan oynanırdı. Teknolojik gelişme ile beraber piştiden, okeye, tombalaya kadar alayı internetten oynanıyor. Dahası yazılı basın son günlerini yaşıyor. Gazeteler, haberler, yorumlar anında bilgisayarda, cep telefonunda... Memleket meselelerine kafa yoranların takip ettiği çok tehlikeli bir kaç haber sitesi var.