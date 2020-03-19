Bank Asya’da kira kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’den tutuklanan Adli Tıp Kurumu eski çalışanı İhsan Yalçın’ın, Bank Asya’ya para yatırdığı gerekçesiyle tutuklanmasını “Hak ihlali” saydı.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre; FETÖ'den tutuklanan İhsan Yalçın'ın bankadaki hesap hareketlerinin, kira yatırılması gibi rutin işlemlerden oluşmasına karşın bu durumun dikkate alınmadığını belirtilen Yüksek Mahkeme, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine karar verdi.

Yalçın'a 10 bin lira da tazminat ödenmesine hükmedildi.

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