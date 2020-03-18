Aytaç Yalman'ı koronavirüs mü öldürdü

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, KRT’de kendi hazırlayıp sunduğu Sisler Bulvarı'nda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (eski GATA) hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın ölümü ile ilgili bilgiler verdi.

Öztürk, Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, eşi Belma Aytaç ile kız kardeşinin de karantinaya alındığını anlattı.

Saygı Öztürk Aytaç Yalman'ın hastalık sürecini ve yaşananları şöyle anlattı:

Sessi sedasız bir komutanımız bu dünyadan göçtü. Emekli orgenerel, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman önceki gün toprağa verildi, İstanbul'da.

Olay şöyle; Aytaç Yalman Paşa son derece sağlıklı, sporunu yapan bir insan. 80 yaşında Fenerbahçe Ordu Evi'nde orada, spor salonunda sporunu yapıyor. Birgün spor yaparken nefes darlığı çektiğini ifade ediyor. Ve hemen bir özel hastaneye kaldırılıyor.

Özel hastanede yapılan ilk tetkiklerden sonra 'komutanım burada biz bu işi yapamayız, sizin başka bir hastaneye gitmeniz gerekir diyorlar. Geçmişte adı GATA olan hastaneye sevk ediliyor. Orada ilk tetkikler malum rahatsızlıktan, malum virüs olduğu ifade ediliyor. Komutan Pazar günü kendini iyi hissederek evine gitmek istiyor. Fakat birkaç saat sonra hayata vede ediyor.

Buraya kadar tamam, bir komutanın nasıl defnedildiğini iyi kötü biliyoruz. Hastaneden hemen oradan doğrudan alınıp, mezarlığa annesinin yanına götürülmesi, yani hiçbir tören yapılmadan, askeri arkadaşlarına bile bilgi verilmeden böyle bir olay gerçekleşiyor.

Eşi Belma hanım nerede? O da apar topar hemen hastaneye kaldırılıyor. Ve o da şu anda sözünü ettiğimiz hastanede karantina altında bulunuyor. Yalnız o değil aynı şekilde kız kardeşinin de karantina altında olduğunu biliyoruz.

Kendisini tanıyorum, Türkiye'nin en kritik dönemlerinde, özellikle bugün adından sıkça bahsettiğimiz Adana Mutabakatı'nın perde arkasındaki komutanlardan bir tanesi olduğunu ve Jandarma Genel Komutanlığı döneminde Suriye ile ilgili bütün, gelişmeleri ve görüşmeleri yapan komutan olduğunu ekliyoruz. Kendisine rahmetler diliyoruz.

İşte Saygı Öztürk'ün o açıklamaları:

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