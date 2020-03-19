Başhekimlik açıkladı: Aytaç Yalman koronavirüsten öldü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (eski GATA) hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman hakkında başhekimlik açıklamada bulunuldu. Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" ifadelerini kullandı. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın eşinde testlerin pozitif çıktığını açıkladı.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün yaptığı açıklamada, Aytaç Yalman’la birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının 3’e yükseldiğini belirtti.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin açıklaması şöyle:

"Tahir Aytaç YALMAN

79 yaşında Erkek hasta. Emekli Orgeneral Öyküsünde hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmayan hastanın;

11 Mart’ta nefes darlığı şikayeti başlamış.

12 Mart ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi Doktoru eve çağırılmış. Orduevi Doktorundan alınan bilgiye göre :

Fizik Muayene Bulguları (12.03.2020) : Dispneik,hafif taşipneik , Ateş 38.5 , NDS:96 , Sat:Oda havasında %92 ,Dinlemekle akciğerde bilateral raller mevcut. Bu bulgular ile orduevi hekimi hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak hasta kabul etmemiş, kendisine evde serum tedavisi uygulanmasını istemiş.13.03.2020 tarihinde şikayetlerinin artışı nedeni ile aynı doktor tekrar eve çağırılmış ve bu sefer hasta ikna edilerek hastaneye götürülmüş. Bilgisayarlı tomografisi çekilen hastaya “interstisyel Pnomoni”tanısı konulmuş ve yatış önerilmiş , hastayatışı kabul etmemiş ,eve gitmiş ancak kötüleşince hastaneye tekrar gidilmiş ve saat 17:00 de özel bir sağlık kuruluşu’na yatırılmış.

14.03.2020 ve 15.03.2020 tarihlerinde hastanede yatmaya devam ederken hastanın genel durumu bozulmuş, hipoksisi derinleşmiş. 15.03.2020 tarihinde sabah saatlerinde hastanın filmleri konsültasyon amacıyla Sultan Abdülhamid EAH Göğüs Hastalıkları kliniğince değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda takip edilen doktoruyla da görüşülerek hastanın hastanemize nakli sağlanmıştır.

15.03.2020 saat 13.00 de Sultan Abdülhamid 2.Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildiğinde muayene bulguları: Bilinç açık ,uykuya meyilli,genel durum kötü,dispneik,taşipneik,yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor, TA:130/60 ,sat %45 NDS:117.

Hasta bu halde derhal entübe edilerek ventilatöre bağlanmıştır . Hastanın viral pnomoni tablosuna istinaden gerekli tedavisi planlanmış ve tetkikleri istenmiştir. Ancak hastada saat 19:10 da arrest gelişmiş , derhal hızlı ve etkin CPR başlanmış.15 ampül atropin ,10 ampul bikarbonat yapılmış ancak 40 dakika sonunda ritmi dönmeyince 19:50 de exitus olarak kabul edilmiştir.

Hastanın kliniğinin ve tetkiklerinin bakanlık COVID 19 rehberinde tarif edilen olası vaka tanımına benzemesinden dolayı filyasyon yapılmasına karar verilmiş, yapılan filyasyon sonucunda eşinde semptomlar görülmesi üzerine 15.03.2020 tarihinde aynı hastaneye yatışı yapılmıştır. Hastaya daha önce takip edildiği sağlık kuruluşu ve Ordu Evi nde tedavi uygulayan sağlık profesyonelleri, ev temaslıları, işyeri temaslılarına filyasyon yapılmış numuneleri alınmış gerekli izolasyon tedbirleri uygulanmıştır.

Eşinin test sonucunun COVID pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç YALMAN ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında COVID 19’a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği"

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sorularını yanıtladı.

Koca, Aytaç Yalman’ın ölümüyle ilgili şunları söyledi:

"Paşamızın vefatıyla ilgili. Net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez karantinaya alınıyor. Yaklaşık 6 saat sonra da hasta kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek yaygınlaşınca KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu taramada eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.

Böyle bir vakada başta negatif, pozitif olur mu, olabilir. Başta pozitif olup ve yoğun bakımda yatan, 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra negatif olan vakamız da var. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Vefat eden 3 kişi olmuş oldu."

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