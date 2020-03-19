Uğur Dündar bilgisayarına gelen "koronavirüs" mesajını paylaştı: Aşısını Türkiye'de üretebilirdik

Usta gazeteci Uğur Dündar, Sözcü’deki köşesinde, “Türkiye, koronavirüs aşısını üretebilirdi, ama…” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Uğur Dündar, bugünkü yazısında, 2011 yılında kapatılan Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam tarafından 1928 yılında halk sağlığının korunması, tüm aşılarlarla, serumların ve birçok hayati ürünün üretilmesi amacı ile kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün son başkanı Dr. Erol Afşin’den aldığı mesajı paylaştı.

Dündar, Dr. Erol Afşin’in mesajında; verem, tetanos, difteri, kolera, tifüs aşısı, kuduz ve akrep serumları üretmiş, dünyada bir ilk olan çiçek aşıları ABD ve Çin'e bile gönderilmiş olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kapatılmaması halinde koronavirüs aşısını üretebileceğini söylediğini aktardı.

İşte Uğur Dündar’ın “Türkiye, koronavirüs aşısını üretebilirdi, ama…” başlıklı o yazısı:

‘Bizim suçumuz yok, sizin suçunuz yok! Bize bu hastalığın bu kadar tehlikeli olduğunu söylemeyenler suçlu!..

Bizden sakladılar. Basit bir grip gibi anlattılar. Oysa durum farklıydı.