32 barodan ortak bildiri: Salgına karşı bu önlemleri alın

Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken akıllardaki sorulardan biri de cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumları oldu.

Cezaevlerindeki tehlikeye karşı 32 baro bu tehlikeye dikkat çeken bir ortak bildiri hazırladı. Bildiride tutuklu yargılananların özellikle tedbir niteliği şüpheli vakaların tahliye edilmesi istenerek, "Telafisi imkansız yaşamsal risklerle karşılaşılacak" uyarısında bulunuldu.

Bildiride, “Tutukluluğun tedbir niteliği ve son yıllarda istismar edilen bu yönü de dikkate alınarak halen tutuklu bulunan mahpusların, tutuklu yargılanması ile sağlık ve yaşam hakkının çatıştığı bu koşullarda, sağlık ve yaşam hakkına üstünlük tanınarak tahliye edilmeleri, ev hapsi ve benzeri adli kontrol hükümlerinin yaygınlaştırılarak varsa tutuklamadan elde edilebilecek kamusal faydanın bu suretle temini elzemdir” denildi.

İşte o açıklama: