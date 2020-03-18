25 milyon işsiz kalabilir

Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüsün dünya genelinde işsiz kalmaların artacağını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı son bilgilere göre, 8 bini geçerken, virüs bulaşan hasta sayısı ise 203 bini buldu. 81 binden fazla kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgınıyla beraber küresel finansal krizlerin ortaya çıkma ihitmalinin yüksek olduğu belirtilirken, ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlatmıştı.

Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işsiz kalabileceğini duyurdu.

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